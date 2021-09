Événement Apple California Streaming 2021 : de l’iPhone 13 à l’Apple Watch Series 7 et aux AirPods 3, tout à attendre

L’annonce la plus attendue concerne la nouvelle gamme d’iPhone.

Événement Apple 2021 : L’événement 2021 d’Apple est prévu pour demain, le 14 septembre 2021, et l’anticipation est grande quant à ce que Cupertino pourrait annoncer. Bien que plusieurs fuites présumées aient donné une idée de ce à quoi s’attendre, Apple est connu pour être secret et pourrait bien nous surprendre avec ce qu’il annonce. Néanmoins, Financial Express Online vous présente un aperçu de ce à quoi on peut s’attendre lors de l’événement Apple 2021 – du nouvel iPhone (probablement appelé iPhone 13) aux nouveaux AirPod et Apple Watch !

Lire aussi | Apple a un avertissement pour les motocyclistes : cela pourrait endommager l’appareil photo de votre iPhone

iPhone 13 : modèles et fonctionnalités

On s’attend à ce que la gamme iPhone 13 compte quatre modèles – l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. En ce qui concerne les tailles d’écran, la gamme devrait être similaire aux modèles que Cupertino avait sortis en 2020 – la gamme iPhone 12.

Cependant, la fonctionnalité qui est censée être le clou de la nouvelle gamme d’iPhone est l’appareil photo, et on s’attend à ce qu’il s’agisse du plus grand changement de conception.

Il est également dit que les modèles iPhone 13 Pro auraient un écran « ProMotion » 120 Hz similaire à celui de l’iPad Pro. En dehors de cela, tout comme les modèles iPhone 12, la série iPhone 13 est également susceptible d’avoir une connectivité 5G.

A quoi d’autre s’attendre ?

Alors que l’annonce la plus attendue concerne la nouvelle gamme d’iPhone, Cupertino devrait également lancer la nouvelle Apple Watch et les prochains AirPods – AirPods 3.

La prochaine Apple Watch (probablement appelée Apple Watch Series 7) devrait avoir le premier changement de conception depuis la sortie de la série en 2018, avec des rumeurs suggérant qu’elle aurait un bord plat. Les tailles des deux modèles devraient également augmenter de 1 mm chacun, passant à 41 mm et 45 mm.

Pendant ce temps, les AirPods 3 devraient avoir un look similaire à celui des AirPods Pro.

Ce qui est également attendu, en phase avec ce que Cupertino fait chaque année, est la sortie d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 quelques jours avant le début de la vente des nouveaux modèles d’iPhone.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.