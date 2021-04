Événement Apple d’avril 2021: tout est lancé aujourd’hui

Aujourd’hui, nous avons vu une multitude de nouveaux produits lancés lors de l’événement Apple d’avril 2021. Il n’y avait pas de nouveaux iPhones pour ce lancement (ceux-ci débarquent généralement à l’automne), mais nous avons vu beaucoup de nouveau matériel et même de nouveaux services.

Ci-dessous, nous vous présentons tout ce que le nouvel Apple a annoncé aujourd’hui. Il y a beaucoup à traverser, alors allons-y!

Nouveaux modèles d’iPad Pro

Un rafraîchissement de la gamme iPad Pro était la plus grande nouveauté d’aujourd’hui. Bien que les modèles iPad Pro aient la même apparence que l’année dernière, ils offrent beaucoup plus de puissance sous le capot.

Tout d’abord, le modèle iPad Pro 12,9 pouces dispose désormais d’un écran Mini-LED. La technologie mini-LED est utilisée avec les écrans LCD mais offre beaucoup des mêmes avantages qu’un panneau OLED (noirs plus profonds, moins de consommation d’énergie, etc.). Nous nous attendons à ce qu’Apple soit totalement intégré à la technologie Mini-LED à l’avenir en ce qui concerne les écrans plus grands, tels que les iPad et les MacBook.

En dehors de l’écran, les nouveaux iPad Pro lancés lors de l’événement Apple d’avril 2021 disposent d’un nouveau chipset: le M1. C’est la puce que la société a lancée l’année dernière pour ses MacBook et Mac Mini. Apple affirme que ce chipset est plus rapide et plus économe en énergie que toute autre puce iPad. Il existe également des options alimentées par la 5G pour ceux d’entre vous qui emportent un iPad Pro en déplacement.

Enfin, les nouveaux iPad Pro disposent d’une connectivité Thunderbolt. Les précédents iPad de la gamme Pro n’avaient que des ports USB-C, ce qui limite les accessoires disponibles aux connexions USB-C. Avec Thunderbolt intégré, les utilisateurs peuvent connecter des produits USB-C ainsi que des produits Thunderbolt, tels que des écrans externes, du stockage, etc. En ce qui concerne le stockage, cependant, l’iPad Pro atteint désormais un maximum de 2 To d’espace.

L’iPad Pro 12,9 pouces pour 2021 débutera à 1099 $ et sera en précommande à partir du 30 avril. Il atteindra les ventes générales dans la seconde moitié de mai. Pendant ce temps, l’iPad Pro 11 pouces coûtera 799 $ pour sa version de base avec des précommandes et des ventes générales à partir du 30 avril.

IMac mis à jour

Le nouvel iMac lancé lors de l’événement Apple d’avril 2021 est livré avec le tout nouveau chipset M1. Il est également disponible en plusieurs couleurs, rappelant l’iMac G3 avec son boîtier de couleur transparent.

Il existe sept couleurs disponibles: vert, jaune, orange, rouge, violet, bleu et argent. Le clavier, la souris et le trackpad en option ont une finition de couleur qui correspond à l’iMac.

Les nouveaux iMac sont beaucoup plus minces que tous les autres modèles précédents. Maintenant, le design ne fait que 11,5 mm d’épaisseur, ressemblant à un iPad ou un iPhone géant. L’écran 4,5K est également plus grand, le modèle d’entrée de gamme contenant un écran de 24 pouces. En haut, vous trouverez une webcam 1080p, deux fois plus performante que le modèle 720p sur les modèles plus anciens.

Bien sûr, il n’y a pas de GPU autonome proposé, tous les graphiques étant gérés par cette puce M1. La puce prend cependant en charge les applications iPhone et iPad, tout comme les Mac actuels alimentés par M1.

Le nouvel iMac 2021 commence à 1299 $ et est disponible dans quatre des sept couleurs. Vous devrez passer au modèle à 1499 $ pour obtenir toutes les options de couleur. Vous pouvez pré-commander l’appareil le 30 avril et il sera mis en vente dans la deuxième quinzaine de mai.

Actualisation tant attendue de l’Apple TV 4K

Cela fait très longtemps qu’Apple n’a pas rafraîchi sa boîte de streaming, l’Apple TV. Aujourd’hui, la société a lancé le dernier Apple TV 4K et il est livré avec une toute nouvelle télécommande.

Tout d’abord, il fonctionne désormais sur le chipset A12 Bionic, ce qui le rend plus rapide et capable de fournir des images de meilleure qualité. La nouvelle Apple TV 4K prend en charge le HDR à des fréquences d’images élevées.

Une nouvelle fonctionnalité est la possibilité de régler votre téléviseur en utilisant votre iPhone comme outil. Vous tenez votre iPhone contre votre téléviseur et exécutez une suite de calibrage qui vous donnera ensuite les informations dont vous avez besoin pour que votre téléviseur soit à son meilleur.

La plus grande nouveauté, cependant, est la télécommande repensée. La télécommande Apple TV est comiquement anémique en termes de capacités. La nouvelle télécommande dispose d’un pavé de navigation circulaire tactile et d’un bouton d’alimentation (!!!) qui vous permet d’allumer ou d’éteindre votre téléviseur.

Le modèle 32 Go de la nouvelle Apple TV 4K commence à 179 $. Vous pourrez le récupérer via une pré-commande le 30 avril. Il aura un lancement général dans la seconde quinzaine de mai.

Événement Apple d’avril 2021: tout le reste

En plus des grandes annonces matérielles ci-dessus, Apple a également ajouté quelques autres goodies. Voici le reste des produits et mises à jour de l’événement Apple d’avril 2021!

AirTag: Des années dans la fabrication, la réponse d’Apple à la gamme populaire de trackers Tile est enfin là. Les AirTags sont de petits appareils que vous pouvez attacher à presque tout. Vous pouvez ensuite utiliser l’application Find My pour la localiser facilement en utilisant la puissance des millions d’iPhones pour vous aider à suivre votre position. Ils coûtent 29 $ chacun ou 99 $ pour un pack de quatre. De nombreux accessoires seront également disponibles.Nouvelle couleur iPhone 12: Vous pouvez maintenant obtenir un iPhone 12 en violet. Vous pouvez obtenir une précommande le vendredi et elle sera disponible le 30 avril en vente générale.Carte Apple: Vous pouvez maintenant partager votre crédit avec votre conjoint / partenaire. Apple Card Family vous permet également de partager votre compte avec vos enfants (âgés de plus de 13 ans) tout en contrôlant et en surveillant les dépenses.Podcasts Apple: En plus d’une nouvelle application Podcasts, un plan d’abonnement est désormais disponible pour les développeurs de podcasts. Cela vous permettrait de contribuer financièrement à vos émissions préférées en échange d’un contenu exclusif.