Événement Apple de septembre : iPhone 13, iOS 15, etc.

Maintenant que nous sommes officiellement entrés dans le mois de septembre, le lancement des produits d’automne d’Apple est plus proche que jamais. Cette année, nous nous attendons à ce qu’Apple dévoile la gamme iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7, tandis qu’il y a aussi de nouveaux iPad et Mac à l’horizon. Dirigez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons à quoi s’attendre de l’événement Apple du 14 septembre.

Détails de l’événement Apple du 14 septembre

Apple a officiellement confirmé cette semaine son événement de septembre très attendu pour le 14 septembre. L’événement aura lieu à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE et sera complètement virtuel en raison de la pandémie. Apple taquine l’événement avec le slogan : “California Dreaming”.

Comme c’est devenu la tendance avec les événements virtuels d’Apple au cours des 18 derniers mois, nous nous attendons à ce que l’événement de septembre soit une vidéo préenregistrée avec une valeur de production incroyable. Attendez-vous à des apparitions du PDG d’Apple, Tim Cook, et d’autres dirigeants d’Apple. Vous pourrez diffuser l’événement via le site Web d’Apple, la chaîne YouTube d’Apple et via l’application Apple TV sur iPhone, iPad et Mac.

iPhone 13

Contrairement à l’année dernière, qui a vu l’iPhone 12 souffrir d’une sortie retardée en octobre et novembre, l’iPhone 13 serait sur la bonne voie pour une annonce et une sortie en septembre.

Que pouvez-vous attendre de l’iPhone 13 cette année ? Pour l’instant, des rumeurs suggèrent que l’iPhone 13 sera de conception similaire à l’iPhone 12, mais avec une encoche plus petite. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max devraient présenter des améliorations notables de l’appareil photo, ainsi que des écrans ProMotion avec prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Plus récemment, Bloomberg et Ming-Chi Kuo ont annoncé que l’iPhone 13 serait doté d’une nouvelle technologie de communication par satellite. Ces fonctionnalités, qui pourraient être activées via une mise à jour logicielle à l’avenir, permettraient aux utilisateurs d’envoyer des messages d’urgence lorsqu’ils se trouvent dans des zones sans service cellulaire.

Pour plus de détails sur ce à quoi s’attendre de l’iPhone 13, n’oubliez pas de consulter notre guide complet ici avec toutes les dernières rumeurs et attentes. Voici quelques infos :

Nouvelle option de stockage de 1 To mmWave 5G dans plus de pays Batteries plus grandes Puce A15 à l’intérieur…et plus

Apple Watch série 7

L’Apple Watch Series 7 devrait apporter une refonte majeure au portable d’Apple pour la première fois depuis 2018. Les rumeurs indiquent que l’Apple Watch de cette année présentera un design à bords plats et sera disponible dans de nouvelles tailles de 41 mm et 45 mm, au lieu de 40 mm et 44 mm. Nous nous attendons à ce qu’il soit annoncé lors de l’événement d’Apple en septembre.

Bien que les fonctionnalités de santé soient un argument de vente majeur de l’Apple Watch, nous ne nous attendons pas à des mises à jour majeures dans ce département cette année. Apple travaillerait sur des mises à jour des fonctionnalités existantes, notamment la mesure de l’oxygène dans le sang et les notifications de rythme cardiaque irrégulier.

Cependant, des rapports fin août ont bouleversé les attentes. Nikkei et Bloomberg ont tous deux signalé que l’Apple Watch Series 7 faisait face à des retards de production en raison de son nouveau design. Cela pourrait signifier que l’Apple Watch Series 7 n’est pas annoncée en septembre après tout, mais un résultat plus probable est que l’appareil est annoncé aux côtés de l’iPhone 13 mais disponible à une date ultérieure et/ou en quantités très limitées au début.

Consultez notre guide complet ici pour plus de détails sur les attentes de l’Apple Watch Series 7.

iPad mini et iPad d’entrée de gamme

Alors que l’iPad Pro a été mis à jour plus tôt cette année avec la puce M1 et d’autres mises à niveau, Apple a encore deux autres nouveaux iPad en préparation pour cette année. . a signalé qu’Apple préparait un nouvel iPad mini alimenté par le même processeur A15 que l’iPhone 13, ainsi qu’un nouvel iPad d’entrée de gamme avec une puce A13 à l’intérieur. L’iPad d’entrée de gamme actuel de 10,2 pouces est alimenté par la puce A12 Bionic.

Bloomberg a déjà signalé qu’Apple travaillait sur un nouvel iPad mini pour une sortie plus tard cette année. Le nouvel iPad mini devrait comporter des lunettes plus minces et aucun bouton d’accueil. Apple a mis à jour l’iPad mini pour la dernière fois en 2019, apportant un processeur A12 Bionic plus rapide.

Bien que nous nous attendions à ce que ces nouveaux iPad soient annoncés cet automne, il n’est pas clair si les annonces auront lieu lors de l’événement de septembre ou peut-être lors d’un deuxième événement en octobre ou novembre.

Enfin, nous nous attendons également à ce qu’Apple annonce les dates de sortie officielles de sa prochaine série de mises à jour logicielles. Alors qu’iOS 15, watchOS 8, tvOS 15 et macOS Monterey ont été dévoilés à la WWDC, ils ne sont toujours disponibles qu’en version bêta.

Au cours de l’événement de septembre, nous nous attendons à ce qu’Apple offre un autre aperçu des nouvelles fonctionnalités à venir dans iOS 15 et watchOS 8 et annonce les dates de sortie officielles. macOS Monterey n’arrivera probablement que plus tard cette année, en octobre ou novembre.

A quoi ne pas s’attendre

Malheureusement, si vous attendiez les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces alimentés par M1X, vous devrez probablement continuer à attendre. Nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple annonce les nouveaux Mac M1X lors de son événement de septembre, des rumeurs suggérant actuellement qu’une sortie en octobre ou novembre est plus probable.

Les nouveaux MacBook Pro devraient comporter des écrans mini-LED, le retour des options de connectivité MagSafe, HDMI et carte SD. Apple travaille également sur un Mac mini haut de gamme alimenté par la même puce M1X.

Conclure

Apple a clairement du pain sur la planche pour le mois de septembre après des mois de juillet et août calmes. Allant des nouveaux iPhones à la sortie d’iOS 15 et plus, il y a beaucoup de choses dans les livres qui pourraient certainement faire un événement chargé en septembre.

Qu’attendez-vous le plus d’Apple en septembre ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

