Événement Apple d’octobre : Macs M1X, AirPods 3 et plus

L’événement d’Apple en septembre a marqué l’introduction de l’iPhone 13, un nouvel iPad d’entrée de gamme et un tout nouvel iPad mini. Apple en a encore un peu plus en réserve pour le reste de 2021, et il a officiellement programmé un événement le 18 octobre pour faire ces annonces.

Découvrez ci-dessous notre récapitulatif complet de ce qu’Apple pourrait annoncer lors de son événement d’octobre, notamment les MacBook Pros M1X, les AirPods 3, etc.

Historique des événements Apple d’octobre

Apple a organisé des événements d’octobre à un rythme irrégulier au fil des ans, les événements d’octobre ne se révélant pas aussi cohérents que les événements de septembre. Voici les détails des événements d’octobre au cours des dernières années:

Octobre 2020 : événement « Hi, Speed ​​» pour l’iPhone 12 et le HomePod mini Octobre 2018 : événement « There’s more in the making » pour annoncer les nouveaux iPad Pro, MacBook Air et Mac mini Octobre 2016 : événement « Hello again » pour le MacBook Pro et nouvelle application TV Octobre 2014 : événement « Ça fait trop longtemps » pour l’iPad Air 2, l’iPad mini 3 et l’iMac 5K

Détails de l’événement Apple d’octobre 2021

Apple a officiellement annoncé que l’événement d’octobre de cette année aura lieu le 18 octobre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. Comme tous les événements récents d’Apple, celui-ci sera complètement virtuel en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Apple taquine l’événement avec le slogan « Unleashed ».

L’événement du 18 octobre sera diffusé en direct sur le site Web d’Apple, sur la chaîne YouTube de l’entreprise et via l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Nous aurons plus de détails sur la façon de surveiller le jour de l’événement.

MacBook Pro M1X

Lors de l’événement Apple d’octobre, l’annonce en tête d’affiche que nous attendons est la refonte du MacBook Pro, dont la rumeur court depuis longtemps. Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces alimentés par un processeur dit « M1X ».

Bloomberg a rapporté que la nouvelle puce M1X, ou quel que soit son nom, comprendra huit cœurs hautes performances et deux cœurs haute efficacité, disponibles en 16 ou 32 variantes de cœurs graphiques. La machine devrait également prendre en charge jusqu’à 64 Go de RAM, par rapport à la puce M1 actuelle qui est limitée à 16 Go de RAM.

Selon les rumeurs, les nouveaux MacBook Pro marqueraient également le retour de plusieurs options de connectivité : MagSafe pour le chargement, HDMI et carte SD. Apple devrait également abandonner la controversée Touch Bar au profit d’une rangée traditionnelle de touches de fonction.

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces devraient également utiliser la nouvelle technologie d’affichage mini-LED. Apple a utilisé pour la première fois la technologie mini-LED dans l’iPad Pro 12,9 pouces annoncé plus tôt cette année. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la mini-LED repose sur des milliers de très petites LED dans le rétroéclairage, ce qui se traduit par des rapports de contraste plus élevés et des noirs plus profonds, similaires à OLED mais sans risque de brûlure.

Un rapport récent de Ross Young, analyste chez Display Supply Chain Consultants, a également indiqué que les nouveaux MacBook Pro prendront pour la première fois en charge le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Young a déjà rapporté un certain nombre de détails sur la technologie d’affichage des prochains produits Apple, y compris la taille exacte de l’écran du nouvel iPad mini 6.

Enfin, les rumeurs disent que les nouveaux MacBook Pro présentent un tout nouveau design avec des bords plats similaires à ceux de l’iPad Pro et de l’iPhone 13.

Les nouveaux MacBook Pro sont des mises à niveau très attendues et corrigeront beaucoup de choses que les gens n’aiment pas dans la génération actuelle de MacBook Pro. Cela inclut la suppression de la barre tactile, l’ajout de ports supplémentaires aux côtés de Thunderbolt et USB-C et une qualité d’affichage améliorée.

« Mac mini Pro »

Les nouveaux MacBook Pro ne sont pas les seules mises à jour Mac qu’Apple a en préparation, selon les rapports et les rumeurs. Bloomberg a annoncé que le nouveau Mac mini présentera des spécifications identiques à celles du MacBook Pro M1X avec jusqu’à 64 Go de RAM, un processeur à 10 cœurs et 16 ou 32 cœurs graphiques.

Pendant ce temps, le leaker Jon Prosser a annoncé que le Mac mini alimenté par M1X d’Apple introduirait également une nouvelle génération de design industriel. Le nouveau Mac mini serait doté d’un châssis externe redessiné avec un matériau réfléchissant « semblable au plexiglas » associé à un boîtier en aluminium.

Prosser a également affirmé que le nouveau Mac mini comportera des ports supplémentaires par rapport au Mac mini actuel alimenté par M1, dont quatre Thunderbolt 3, deux ports USB-A, Ethernet et HDMI. Le Mac mini pourrait également utiliser le connecteur d’alimentation magnétique qu’Apple a introduit pour la première fois avec l’iMac 24 pouces plus tôt cette année.

Alors, où ce nouveau Mac mini s’intégrerait-il dans la gamme Apple ? Actuellement, Apple vend un Mac mini alimenté par M1 comme option d’entrée de gamme aux côtés d’un modèle haut de gamme qui est toujours alimenté par Intel. Il est prévu que ce Mac mini alimenté par M1X remplace le modèle Intel et soit vendu avec la configuration M1X.

Alors qu’Apple a publié iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 au public le mois dernier, nous attendons toujours la sortie de macOS Monterey. Il est probable qu’Apple annoncera officiellement la date de sortie de macOS Monterey aux côtés de ses nouveaux Mac cet automne.

macOS Monterey inclut une variété de nouvelles fonctionnalités telles qu’un tout nouveau Safari, AirPlay to Mac, SharePlay et des améliorations FaceTime, et bien plus encore. En savoir plus dans notre guide complet ici.

AirPod 3

Les rumeurs d’AirPod 3 font l’objet de rumeurs depuis plus d’un an et nous nous attendons enfin à ce qu’elles soient annoncées cet automne. Les AirPods 3 devraient présenter un design similaire aux AirPods Pro, avec des tiges plus courtes et un design d’oreille plus arrondi, mais sans embouts remplaçables.

Ming-Chi Kuo pense qu’Apple continuera à vendre des AirPods 2 aux côtés des AirPods 3, vous offrant deux options différentes au bas de la gamme des AirPods. Cela en fait une gamme d’AirPods assez polyvalente en termes de fonctionnalités, de facteurs de forme et de prix.

Pour plus de détails sur ce à quoi s’attendre des AirPods 3 cette année, consultez notre guide détaillé ici.

A quoi ne pas s’attendre

La transition Apple Silicon bat son plein, mais il y a certains produits sur lesquels Apple travaille et que nous ne prévoyons pas d’annoncer cette année. À savoir, cela inclut une nouvelle version du Mac Pro alimenté par Apple Silicon ainsi qu’un iMac à écran plus grand avec Apple Silicon. Nous ne devrions pas non plus nous attendre à de nouveaux AirPods Pro, bien que ceux-ci puissent arriver dans le courant de 2022.

Qu’avez-vous le plus hâte de voir d’Apple en octobre ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :