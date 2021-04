Événement Apple du 20 avril: tout ce qui pourrait être annoncé

Apple a officiellement confirmé aujourd’hui son événement du printemps 2021 tant attendu. Cette année, Apple organise un événement virtuel le 20 avril et le taquine avec le slogan «Spring Loaded». L’événement pourrait inclure un nouvel iPad Pro, des AirTags, etc.

Continuez à lire pendant que nous rassemblons tout ce qu’Apple pourrait annoncer lors de son événement spécial du 20 avril.

Rumeurs de dernière minute

Mise à jour: 19 avril 2021

Nous sommes officiellement à moins de 24 heures de l’événement spécial «Spring Loaded» d’Apple, et quelques rumeurs de dernière minute ont émergé sur ce qui pourrait être annoncé.

Au cours du week-end, la source Twitter fiable L0vetodream a laissé entendre cryptiquement qu’Apple pourrait dévoiler son iMac redessiné tant attendu lors de l’événement de mardi. En plus d’un tout nouveau design et Apple Silicon à l’intérieur, le nouvel iMac serait également disponible dans une nouvelle gamme de couleurs similaire à l’iPad Air.

Un autre rapport de dernière minute de Vox Media a indiqué qu’Apple pourrait dévoiler mardi un nouveau service d’abonnement Podcasts +. Cela fait un certain temps déjà, mais Apple n’a jusqu’à présent essayé qu’une petite collection de podcasts originaux. Il semble maintenant que mardi pourrait être le moment où les choses passeront au niveau supérieur.

Enfin, les analystes de Wedbush s’attendent également à ce qu’Apple présente de nouvelles versions de l’iPad d’entrée de gamme ainsi que de l’iPad mini aux côtés de l’iPad Pro. Les analystes ont également prédit que les nouveaux modèles d’iPad Pro connaîtront une augmentation de prix «modeste» par rapport à leurs prédécesseurs.

Historique des événements du printemps Apple

Il est presque garanti que certains événements Apple auront lieu chaque année, notamment la WWDC en juin et l’événement annuel sur l’iPhone à l’automne. La plupart des années, il est également raisonnable de s’attendre à un deuxième événement d’automne axé sur le Mac. L’année dernière, par exemple, nous avons organisé trois événements Apple en trois mois: iPad et Apple Watch en septembre, iPhone 12 en octobre et Apple Silicon Mac en novembre.

Les événements printaniers sont plus difficiles à prévoir. Apple n’a pas organisé d’événement de printemps en 2020 en raison du début de la pandémie COVID-19, mais il a annoncé un nouvel iPad Pro, Magic Keyboard et MacBook Air via des communiqués de presse en mars, suivi de l’iPhone SE de deuxième génération via un communiqué de presse en avril.

En 2019, Apple a organisé un Spring Event purement dédié à son segment Services, avec des détails sur Apple News +, Apple Card, Apple TV + et Apple Arcade. En mars 2018, Apple a invité tout le monde à Chicago, où il a annoncé un nouvel iPad axé sur l’éducation.

Détails de l’événement Apple d’avril 2021

Cette année, l’événement printanier d’Apple aura lieu le 20 avril à 10 h HP / 13 h HE. En raison de la pandémie COVID-19 en cours, cet événement sera complètement virtuel et diffusé directement depuis Apple Park.

Apple taquine l’événement d’avril avec le slogan «Spring Loaded». L’invitation est colorée mais ne fournit pas beaucoup d’indices sur ce qu’Apple pourrait annoncer pendant l’événement.

Nous nous attendons à ce que l’événement soit une vidéo préenregistrée magnifiquement filmée mettant en vedette le PDG d’Apple, Tim Cook, et d’autres dirigeants d’Apple. Vous pourrez diffuser l’événement sur le site Web d’Apple, sur YouTube et via l’application Apple TV sur iPhone, iPad et Mac.

Procédure pas à pas vidéo

Abonnez-vous à 9to5mac sur YouTube pour plus de vidéos

iPad Pro

L’une des principales rumeurs est qu’Apple lancera un nouvel iPad Pro avec la technologie d’affichage mini-LED au cours du premier semestre 2021. On s’attend à ce que le rétroéclairage mini-LED apparaisse d’abord sur l’iPad Pro 12,9 pouces, suivi éventuellement par l’iPad Pro 11 pouces

mini-LED est une nouvelle forme de rétroéclairage utilisée pour les écrans LCD. Il comprend bon nombre des mêmes avantages que l’OLED, mais peut souvent offrir une luminosité accrue, une efficacité énergétique améliorée et un risque moindre de brûlure. C’est pourquoi Apple prévoit de l’utiliser dans ses appareils à plus grand écran, plutôt que dans OLED. La mini-LED devrait également faire partie de la gamme MacBook Pro plus tard cette année.

La gamme iPad Pro (2021) devrait être pratiquement identique au modèle 2020 en termes de conception. Le changement le plus important sera donc probablement le changement de technologie d’affichage, plus une nouvelle puce probablement basée sur l’A14 à l’intérieur pour des performances encore meilleures.

. a récemment trouvé des preuves dans le code iOS et iPadOS du nouveau processeur A14X susceptible d’être utilisé dans l’iPad Pro. Cette puce semble être basée sur le processeur M1 qu’Apple utilise dans ses premiers Apple Silicon Mac mini, MacBook Pro et MacBook Air.

Plus récemment, Bloomberg a annoncé que les nouveaux iPad Pro disposeraient pour la première fois de la connectivité Thunderbolt. Cela ouvrirait la porte à des accessoires supplémentaires, tels que des écrans externes, du stockage, etc. Les modèles actuels d’iPad Pro sont limités aux accessoires USB-C uniquement, donc ouvrir la porte à l’écosystème Thunderbolt serait un changement majeur.

Mais alors que les nouveaux iPad Pro devraient être annoncés lors de l’événement d’avril de la semaine prochaine, Apple aurait rencontré des problèmes de production, en particulier avec le nouveau modèle 12,9 pouces. Cela signifie que la disponibilité pourrait être limitée au début, de sorte que les nouveaux iPad Pro pourraient être difficiles à trouver pendant un certain temps. Le rapport mentionnait même que l’iPad Pro 12,9 pouces pourrait «être livré plus tard et être disponible en quantités limitées pour commencer».

En savoir plus sur le iPad Pro (2021) dans notre guide complet ici.

ipad mini

Apple travaillerait également sur un nouvel iPad mini qui pourrait sortir cette année. Le nouvel iPad mini serait doté d’un écran de 8,4 pouces avec des cadres plus petits. Malheureusement, il ne comportera pas de refonte de la conception similaire à celle de l’iPad Air 4 et de l’iPad Pro, Apple conservant à la place les cadres supérieur et inférieur, le bouton d’accueil et le Touch ID.

Apple a mis à jour l’iPad mini pour la dernière fois en 2019, apportant un processeur A12 Bionic plus rapide ainsi que d’autres améliorations. La mise à jour 2021 de l’iPad mini devrait également apporter une augmentation des performances, peut-être avec le processeur A13 ou même A14 d’Apple.

Enfin, la rumeur dit qu’Apple développerait un nouvel iPad à bas prix, mais nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit publié avant un peu plus tard cette année.

Les AirTags font l’objet de rumeurs depuis presque exactement deux ans, et nous pourrions enfin approcher du lancement des accessoires de suivi d’objets. On s’attend à ce que les AirTags soient le concurrent d’Apple pour les trackers d’objets Tile incroyablement populaires qui sont actuellement disponibles sur le marché.

En juin 2019, . a signalé les actifs dans iOS 13 qui faisaient référence à un type de produit «Tag1,1». Depuis lors, . a découvert des preuves du nom «AirTags» et des références sont même apparues dans une vidéo publiée par Apple lui-même.

Apple a également récemment annoncé que son réseau Find My prend désormais en charge les accessoires tiers, notamment un tracker d’objets Chipolo, des vélos électriques VanMoof et une paire d’écouteurs Belkin. Il se pourrait qu’Apple ait voulu faire cette annonce avant de révéler ses propres AirTags tant attendus.

Les AirTags seront de petites étiquettes physiques que vous pouvez attacher à n’importe quel produit comme les sacs à dos, les clés et les portefeuilles. Ensuite, vous pourrez localiser ces éléments via l’application Find My sur vos appareils Apple. AirTags sera en mesure d’exploiter les centaines de millions d’iPhones dans la nature pour rester connecté et puiser dans la puce U1 pour obtenir des détails de localisation précis.

Bien qu’il semble presque certain que les nouveaux modèles d’iPad Pro seront annoncés lors de l’événement d’Apple en avril, nous sommes moins sûrs des AirTags pour le moment.

En savoir plus sur AirTags dans notre guide complet ici.

Apple TV

Semblable aux AirTags, une mise à jour de l’Apple TV fait également l’objet de rumeurs depuis plusieurs années à ce stade. Des rapports récents suggèrent qu’une nouvelle Apple TV est toujours sur la bonne voie pour un certain temps en 2021, mais les détails ne sont pas clairs.

. a récemment trouvé des preuves que la nouvelle Apple TV pourrait ajouter la prise en charge de la technologie d’affichage 120Hz. Bloomberg a également signalé que l’Apple TV mise à jour comprendra une nouvelle télécommande prenant en charge l’application Find My.

En savoir plus sur le Apple TV dans notre guide complet ici.

Nouveaux Mac?

Apple a reconnu qu’il faudra environ deux ans pour faire la transition de l’ensemble de la gamme Mac vers les puces Apple Silicon. En tant que tel, nous nous attendons à ce que de nouveaux Mac Apple Silicon soient annoncés tout au long de 2021. Les rumeurs indiquent actuellement que nous pouvons nous attendre à une nouvelle gamme d’iMac, ainsi qu’à de nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces cette année.

Alors que les nouveaux modèles de MacBook Pro ne devraient pas sortir avant le second semestre de 2021, les iMac redessinés pourraient arriver plus tôt que cela. Apple a cessé de vendre une poignée de modèles d’iMac 21,5 pouces et a également récemment abandonné l’iMac Pro sans remplacement clair.

Ainsi, les nouveaux iMac pourraient certainement être annoncés lors de l’événement d’Apple en avril, mais Apple pourrait également les enregistrer pour la WWDC en juin. Nous devrons attendre et le découvrir à coup sûr.

Récapitulation de l’événement Apple d’avril

L’annonce la plus sûre prévue pour l’événement Apple du 20 avril est la nouvelle gamme d’iPad Pro. Encore une fois, les nouveaux modèles d’iPad Pro comporteront un processeur A14X à l’intérieur, une connectivité Thunderbolt et une mini-LED sur la variante 12,9 pouces.

Parmi les autres annonces potentielles lors de l’événement d’avril, citons les AirTags, de nouveaux iMac et une Apple TV mise à jour, mais le jury ne sait toujours pas quels produits se matérialiseront réellement pendant l’événement, par rapport à ceux qui seront conservés pour plus tard.

Mais Apple a montré qu’il n’avait pas besoin de remplir ses événements virtuels. En septembre dernier, par exemple, Apple a organisé un événement virtuel axé sur l’Apple Watch et les mises à jour de l’iPad Air et de l’iPad d’entrée de gamme. Il se peut qu’Apple pense qu’un nouvel iPad Pro et un autre produit suffisent pour l’événement du 20 avril.

Apple est également susceptible d’annoncer la date de sortie d’iOS 14.5 pendant l’événement, et il pourrait passer du temps sur scène à mettre en évidence les nouvelles fonctionnalités, en particulier en ce qui concerne la confidentialité et la transparence du suivi des applications.

Que pensez-vous qu’Apple a prévu pour son événement du 20 avril? Qu’est-ce que tu as le plus hâte de voir? Faites-nous savoir dans les commentaires et assurez-vous de rester à l’écoute de . pour plus de couverture de l’annonce d’Apple en avril.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: