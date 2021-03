Événement Apple du 23 mars: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Pourrait-il y avoir un événement Apple ce printemps? Il y a de plus en plus de preuves que de nouveaux produits sont en route, allant des nouveaux AirPods au nouvel iPad Pro et plus encore. L’événement serait presque certainement virtuel en raison de la pandémie en cours, mais il existe de nombreux précédents pour un événement printanier …

L’événement de mars ne se produit pas

Premièrement, le 16 mars a gagné du terrain sur les médias sociaux en tant que date potentielle pour un événement Apple, mais des sources fiables ont rapidement renversé cette attente.

Ensuite, le 23 mars a également été signalé comme date à laquelle Apple organiserait son événement de mars cette année. Bien que cette date ait été rapportée par plusieurs sources différentes, un événement du 23 mars ne s’est pas concrétisé. En tant que tel, nous prévoyons désormais que le premier événement Apple de l’année se tiendra au plus tôt en avril.

Reste à voir si Apple organise ou non un événement en avril, mais c’est certainement une possibilité compte tenu de l’arriéré de produits que la société serait prête à annoncer.

Historique des événements Apple Spring

Il est presque garanti que certains événements Apple auront lieu chaque année, notamment la WWDC en juin et l’événement annuel sur l’iPhone à l’automne. La plupart des années, il est également raisonnable de s’attendre à un deuxième événement d’automne axé sur le Mac. L’année dernière, par exemple, nous avons organisé trois événements Apple en trois mois: iPad et Apple Watch en septembre, iPhone 12 en octobre et Apple Silicon Mac en novembre.

Les événements printaniers sont plus difficiles à prévoir. Apple n’a pas organisé d’événement de printemps en 2020 en raison du début de la pandémie COVID-19, mais il a annoncé un nouvel iPad Pro, Magic Keyboard et MacBook Air via des communiqués de presse en mars, suivi de l’iPhone SE de deuxième génération via un communiqué de presse en avril.

En 2019, Apple a organisé un Spring Event purement dédié à son segment Services, avec des détails sur Apple News +, Apple Card, Apple TV + et Apple Arcade. En mars 2018, Apple a invité tout le monde à Chicago, où il a annoncé un nouvel iPad axé sur l’éducation.

Si Apple devait organiser un événement de mars en 2021, nous nous attendrions à ce qu’il soit virtuel en raison de la poursuite de la pandémie COVID-19. Il y a un argument à faire valoir que les événements virtuels sont plus faciles à organiser pour Apple que les événements en personne, ce qui donne plus de crédit à la possibilité d’un événement virtuel ce printemps.

Voici quelques candidats potentiels pour un Apple Spring Event, si l’un devait se concrétiser.

Nouvel iPad Pro et iPad mini

L’une des principales rumeurs est qu’Apple lancera un nouvel iPad Pro avec la technologie d’affichage mini-LED au cours du premier trimestre de 2021. On s’attend à ce que le rétroéclairage mini-LED apparaisse d’abord sur l’iPad Pro 12,9 pouces, suivi éventuellement par l’iPad Pro 11 pouces.

La gamme iPad Pro (2021) devrait être pratiquement identique au modèle 2020 en termes de conception. Le changement le plus important sera donc probablement le changement de technologie d’affichage, plus une nouvelle puce probablement basée sur l’A14 à l’intérieur pour des performances encore meilleures. . a récemment trouvé des preuves dans le code iOS et iPadOS du nouveau processeur A14X susceptible d’être utilisé dans l’iPad Pro.

Plus récemment, Bloomberg a annoncé que la nouvelle gamme d’iPad Pro pourrait être annoncée dès avril. Le rapport mentionne également que les nouveaux iPad Pro disposeront pour la première fois de la connectivité Thunderbolt. Cela ouvrirait la porte à des accessoires supplémentaires, tels que des écrans externes, du stockage, etc.

Apple travaillerait également sur un nouvel iPad mini qui pourrait sortir cette année. Le nouvel iPad mini serait doté d’un écran de 8,4 pouces avec des cadres plus petits. Malheureusement, il ne comportera pas de refonte de la conception similaire à celle de l’iPad Air 4 et de l’iPad Pro, Apple conservant à la place les cadres supérieur et inférieur, le bouton d’accueil et le Touch ID.

Apple a mis à jour l’iPad mini pour la dernière fois en 2019, apportant un processeur A12 Bionic plus rapide ainsi que d’autres améliorations.

Enfin, Apple aurait également développé un nouvel iPad à bas prix, mais nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit publié avant un peu plus tard cette année.

Les rapports d’une nouvelle Apple TV circulent depuis un certain temps maintenant, alors que la gamme actuelle commence à vraiment montrer son âge par rapport aux appareils de streaming concurrents. Des rapports récents suggèrent qu’une nouvelle Apple TV est toujours sur la bonne voie pour un certain temps en 2021, mais les détails ne sont pas clairs.

De même, les AirTags font l’objet de rumeurs depuis deux ans à ce stade. Les accessoires de suivi des articles d’Apple devraient toujours sortir cette année. Reste à savoir si les nouveaux AirTags ou Apple TV se matérialiseront ce printemps, mais Jon Prosser a récemment tweeté que l’accessoire était prévu pour mars.

La transition Apple Silicon se poursuit

Apple a reconnu que la transition de l’ensemble de la gamme Mac vers les puces Apple Silicon prendra environ deux ans. En tant que tel, nous nous attendons à ce que de nouveaux Mac Apple Silicon soient annoncés tout au long de 2021. Les rumeurs indiquent actuellement que nous pouvons nous attendre à une nouvelle gamme d’iMac, ainsi qu’à de nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces cette année.

Alors que les nouveaux modèles de MacBook Pro ne devraient pas sortir avant le second semestre de 2021, les iMac redessinés pourraient arriver plus tôt que cela. Apple a cessé de vendre une poignée de modèles d’iMac 21,5 pouces et a également récemment abandonné l’iMac Pro sans remplacement clair.

Les nouveaux iMac pourraient certainement être annoncés lors d’un événement Apple en avril si cela se produisait. Compte tenu de la refonte attendue, il est probable qu’Apple souhaite organiser un événement pour l’introduction de l’iMac, plutôt que de l’annoncer via un communiqué de presse.

iPhone SE 3

Macotakara a annoncé qu’Apple publierait également un nouvel iPhone SE de troisième génération en avril. Les détails ici ne sont pas du tout clairs, mais une sortie en avril interviendrait exactement un an après la sortie de l’iPhone SE de 4,7 pouces en 2020. D’un autre côté, Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple n’annoncerait probablement pas de nouvel iPhone SE avant le prochain. an.

Des rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur une version plus grande de l’iPhone SE, probablement avec un écran de 5,5 pouces et un design similaire à l’iPhone 8 Plus. Reste à voir si cela se concrétisera ou non en mars 2021.

AirPods 3 et AirPods Pro 2

Après l’introduction des AirPods Max en décembre, Apple aurait des mises à jour en cours pour le reste de sa gamme AirPods en 2021.

Selon les rumeurs, de nouveaux AirPods Pro de deuxième génération seraient en route. Les AirPods Pro 2 pourraient présenter un design «plus compact» qui supprime la tige qui dépasse actuellement du bas des AirPods Pro.

Bloomberg a toutefois averti que de telles modifications de conception ne sont pas garanties. Apple aurait dû faire face à des défis pour supprimer la tige AirPods Pro tout en continuant à inclure des fonctionnalités telles que le mode de transparence, la puce H1 et les annulations de bruit.

Selon certaines rumeurs, Apple développerait de nouveaux AirPod d’entrée de gamme avec une tige plus courte et des embouts auriculaires remplaçables. Ceux-ci remplaceraient les AirPods standard qu’Apple vend aujourd’hui. Les informations sur les prix ne sont pas claires, mais au moins un rapport a suggéré que les AirPods 3 coûteraient environ 20% de moins que les AirPods Pro, ce qui indique un prix de 199 $.

Cela étant dit, les rapports les plus récents ont indiqué que les nouveaux AirPod ne seront probablement pas disponibles avant un peu plus tard cette année, ce qui les exclut pour l’événement d’avril.

Récapitulation de l’événement Apple Spring

Reste à savoir si Apple organise ou non un événement en avril cette année. Encore une fois, si un tel événement se concrétise, nous nous attendons à ce qu’il soit complètement virtuel à cause de la pandémie COVID-19. Bien qu’il y ait suffisamment de nouveaux produits pour combler un événement de 60 minutes, Apple a prouvé qu’il était parfaitement acceptable d’annoncer un nouveau matériel via des communiqués de presse.

Pour récapituler, un événement d’avril inclurait probablement l’introduction du nouvel iPad Pro, des AirTags et peut-être de nouveaux iMac. Des choses comme les AirPods 3 et l’iPhone SE 3 ne sont pas attendues si tôt, et le sort de l’Apple TV n’est pas clair.

Qu’en penses-tu? Apple organisera-t-il un événement en avril cette année pour annoncer son nouveau matériel iPad, ses iMac et plus encore? Faites-nous savoir dans les commentaires!

