Événement Apple « Unleashed » 2021 : Apple a organisé lundi son deuxième événement d’automne en 2021 et, comme prévu, l’événement comprenait des annonces concernant les nouveaux ajouts à la gamme MacBook Pro et les nouveaux AirPod. Lors de son discours d’ouverture, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que le thème de l’événement était « La musique et le Mac », qui inspirent tous deux la créativité, selon lui. Mais au cas où vous auriez manqué l’événement, ne vous inquiétez pas car Financial Express Online a rassemblé toutes les annonces passionnantes. Comme l’a dit Tim Cook, le thème de l’événement était « La musique et le Mac », et donc, jetons un coup d’œil à l’aspect musical de celui-ci.

La première annonce dans l’aspect Musique était que le HomePod Mini obtient trois nouvelles couleurs audacieuses – bleu, jaune et orange. Ceux-ci viendront s’ajouter aux couleurs déjà disponibles de blanc et de gris sidéral. Non seulement le corps du HomePod Mini aura ces couleurs, mais tous les détails y sont également assortis, y compris la surface tactile teintée, les boutons de volume, le tissu maillé et même le câble d’alimentation tissé. Le HomePod Mini bénéficie également d’améliorations de fonctionnalités telles que la reconnaissance vocale multi-utilisateurs afin d’offrir une expérience personnalisée à chaque utilisateur, un volume Siri automatique sur la base du bruit ambiant, des commandes pour Apple TV.

Le HomePod Mini commencera à être déployé dans 17 pays en novembre, et oui, l’Inde est en fait l’un d’entre eux ! Les utilisateurs intéressés pourront acheter un HomePod Mini dans la couleur de leur choix à partir de novembre pour un prix de Rs 9 900.

Mais est-ce tout dans le segment de la musique ? Nan.

Apple a annoncé des centaines de nouvelles listes de lecture qui ont été organisées par des experts, disent-ils, pour s’adapter à chaque humeur, activité et occasion. Dans l’annonce, Cupertino a déclaré que les listes de lecture étaient disponibles pour des occasions comme des dîners ou des randonnées, et aussi pour si quelqu’un voulait peut-être se détendre. En fait, si les utilisateurs aiment une chanson en particulier, ils peuvent même donner la commande « Play more like this », et ils obtiendront une expérience personnalisée en écoutant de nouvelles chansons qui correspondent à leurs goûts.

Ces listes de lecture organisées arrivent sur Apple Music. Mais qui plus est, Apple a sorti un tout nouveau plan d’abonnement pour Apple Music et cela s’appelle le plan vocal. Le plan a été conçu exclusivement pour Siri et permettrait aux utilisateurs d’accéder à l’intégralité du catalogue de chansons, de listes de lecture et de stations sur Apple Music en utilisant uniquement leur voix et Siri.

Les utilisateurs pourraient s’inscrire à ce plan soit en demandant à Siri de démarrer l’essai Apple Music Voice, soit en accédant à l’application Apple Music et en s’y inscrivant. Le plan serait disponible « plus tard cet automne » dans 17 pays, qui, oui, encore une fois, incluent l’Inde. De plus, ce plan sera disponible pour les utilisateurs pour un coût d’abonnement de Rs 49 par mois, et les utilisateurs pourront y accéder via tous leurs appareils compatibles Siri.

La dernière annonce dans la section musique de l’événement était les AirPod. Enfin, après beaucoup d’anticipation, Apple a enfin annoncé les AirPod de troisième génération. Semblables aux AirPods Pro dans leur apparence, les nouveaux AirPods ont une tige plus courte et un nouveau design profilé. Non seulement cela, mais les AirPod auront également un son spatial et fourniront un son via Adaptive EQ. La fonction audio spatiale avec suivi dynamique de la tête sera utile avec la prise en charge Dolby Atmos d’Apple pour Apple Music pour offrir aux utilisateurs une expérience d’écoute immersive, a déclaré Cupertino.

Les nouveaux AirPod ont également une autonomie de batterie améliorée, avec maintenant six heures de lecture. Avec un étui de charge, les AirPod peuvent avoir 30 heures d’écoute après une seule charge complète. Les AirPods ont été profilés pour qu’ils tiennent bien dans les oreilles des utilisateurs et qu’ils délivrent le son directement dans l’oreille. Le micro des nouveaux AirPods a également été recouvert d’un maillage acoustique afin que le son du haut-parleur passe clairement sans bruit ambiant comme le vent qui le traverse.

« Les nouveaux AirPod sont dotés d’un égaliseur adaptatif qui ajuste le son en temps réel en fonction de la façon dont les AirPod s’adaptent à l’oreille de l’utilisateur. Un microphone orienté vers l’intérieur surveille le son, puis l’égaliseur adaptatif, alimenté par l’audio informatique, règle les basses et moyennes fréquences pour tenir compte de ce qui peut être perdu en raison des écarts d’ajustement », a déclaré Apple dans un communiqué.

Ces AirPod prennent également en charge MagSafe et le chargement sans fil et sont compatibles avec iOS 15 et iPadOS 15.

Les AirPod (3e génération) ont été vendus au prix de Rs 18 500 en Inde et peuvent être commandés en ligne via l’Apple Store.

