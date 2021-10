Ce à quoi l’événement est lié a été officiellement caché

Événement Apple Unleashed 2021 : Le géant de la technologie Apple avait annoncé son événement « Unleashed » la semaine dernière, et maintenant, nous ne sommes qu’à quelques heures de l’événement. L’anticipation est grande, comme c’est le cas pour tout événement Apple, mais comme toujours, Cupertino n’a pas donné grand-chose pour travailler. Ce à quoi l’événement est lié a été officiellement caché, mais la rumeur veut que la nouvelle gamme de MacBook Pro pourrait faire ses débuts lors de l’événement » Unleashed « . Donc, si vous souhaitez assister à l’événement en direct, voici tout ce que vous devez savoir.

Apple Unleashed 2021 : quand et où regarder

L’événement Apple Unleashed 2021 doit se tenir aujourd’hui, c’est-à-dire le 18 octobre, et il débutera à 10 h 00 HAP, ce qui signifie qu’en Inde, il débutera à 22 h 30. Les personnes qui souhaitent suivre les annonces en direct peuvent les regarder en direct sur la chaîne officielle d’Apple sur YouTube ou sur le site Web officiel d’Apple. Sinon, les téléspectateurs intéressés peuvent également regarder l’événement ici même en utilisant la vidéo que nous avons intégrée.

Événement Apple Unleashed 2021 : à quoi s’attendre

Comme nous l’avons déjà dit, aucun détail sur l’événement n’a été partagé par Cupertino. Cependant, c’est à cette période de l’année qu’Apple annonce généralement sa nouvelle gamme de MacBook et, par conséquent, on peut logiquement s’attendre à ce que les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro soient annoncés. De plus, alors que la gamme de l’année dernière marquait le premier MacBooks Apple lancé fonctionnant sur son processeur interne – la puce M1, cette année, il est susceptible d’être mis à niveau. Les rapports suggèrent que les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro fonctionneraient sur le nouveau silicium Cupertino – la puce M1X qui serait plus puissante que le M1.

Bien que rien de tout cela n’ait été officiellement confirmé par Apple – pas même la puce M1X – il est dit que la nouvelle gamme d’ordinateurs portables phares de Cupertino aurait des capacités qui seraient plus professionnelles et graphiques. La rumeur veut que la puce M1X ait également de meilleures capacités de traitement neuronal, avec la possibilité de prendre en charge jusqu’à 64 Go de RAM. Il a également été signalé qu’il existait deux variantes, en termes de cœurs – les deux ayant 10 cœurs de processeur (8 hautes performances et 2 à haute efficacité) et l’un d’eux ayant 16 cœurs graphiques et l’autre ayant 32 cœurs graphiques.

En ce qui concerne les ordinateurs portables, si l’on en croit les rapports, nous pourrions obtenir deux modèles des nouveaux ordinateurs portables avec des écrans de 14 et 16 pouces. Il est également probable que le nouveau MacBook Pro soit doté d’un mini-écran LED ayant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, associé au retour d’un port HDMI et à une capacité de charge plus rapide. Les nouveaux ordinateurs portables pourraient même prendre en charge le chargement sans fil MagSafe et ils pourraient également avoir un emplacement pour lecteur de carte SD.

Mais ce n’est pas tout. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, avant l’événement « California Streaming » d’Apple en septembre de cette année – au cours duquel le géant de la technologie a dévoilé sa gamme iPhone 13 – il était prévu qu’avec la gamme iPhone 13, iPad et Apple Watch, Cupertino dévoiler les nouveaux AirPods. Cependant, cela ne s’était pas produit.

Maintenant, on pense que la société lancerait les AirPods 3 lors de l’événement « Unleashed » aux côtés de la nouvelle gamme MacBook Pro. D’après les rapports précédents, on s’attend à ce que les AirPods 3 aient un design de type AirPods, mais avec une tige plus courte, des embouts en silicone, une charge sans fil et une nouvelle puce. Il est également dit qu’ils pourraient ne pas avoir de fonctionnalités clés telles que l’audio spatial et la suppression active du bruit.

