Événement catalytique ou optimisme débridé? Coinbase s’approche de la liste publique

La cotation directe des actions de Coinbase pourrait être un rite de passage pour l’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie, et l’annonce le 20 mars par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis d’une amende de 6,5 millions de dollars contre Coinbase pour «trading de lavage» et dépôt d’informations trompeuses probablement ne fera que reporter de quelques semaines la distinction d’être la première société crypto-native à être cotée sur une grande bourse américaine.

Mais des questions entourent les débuts à venir de Coinbase sur l’échange Nasdaq: l’échange cryptographique vaut-il vraiment 100 milliards de dollars – comme suggéré par une enchère publique pré-IPO? Son timing est-il propice? Les revenus de l’entreprise dépendent-ils trop du prix du marché du Bitcoin (BTC) et de l’Ether (ETH)? Et ses marges bénéficiaires sont-elles vraiment durables – est-ce vraiment un événement révolutionnaire dans l’industrie, et si oui, quelle entreprise de cryptographie pourrait être la prochaine pour tester les eaux de Wall Street?

Mais d’abord, que faut-il faire des accusations de déclaration incorrecte du volume des échanges et d ‘«auto-négociation» qui ont été réglées avec la CFTC? Pourraient-ils saborder la liste?

« L’annonce de la CFTC ne devrait pas vraiment faire dérailler l’intérêt des investisseurs avec la cotation directe de Coinbase », a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez la société de trading forex Oanda, principalement parce que « l’acceptation générale est arrivée pour les crypto-monnaies. Selon lui, toute amende n’aura qu’un effet à court terme. En effet, ils pourraient même, d’une certaine manière, rassurer les investisseurs potentiels, en fournissant une confirmation supplémentaire que l’espace est réglementé, a déclaré Moya à Cointelegraph.

Kavita Gupta, associé directeur fondateur de Delta Growth Fund LP & Fintech.TV et chercheur invité et conférencier à l’Université de Stanford, semble être d’accord. «En tant qu’investisseur, je le lirais comme un signe positif que Coinbase résout tous les problèmes possibles avant de devenir public et ferait preuve de justice envers les organismes de réglementation et les investisseurs publics», a-t-elle déclaré à Cointelegraph.

D’autre part, l’amende pourrait entraver le processus de cotation, a suggéré David Trainer, PDG de la société de recherche en investissement New Constructs, bien que l’amende soit relativement faible, ce qui suggère que l’activité illégale peut être considérée comme relativement sans conséquence – un gros problème dans le système plus grand. Cela dit, «un problème d’intégrité commerciale pour une bourse est grave – peu importe sa taille», a-t-il commenté à Cointelegraph.

« L’amende n’est qu’une claque sur le poignet pour Coinbase », a déclaré Bobby Ong, cofondateur et chef de l’exploitation de l’agrégateur de données cryptographiques CoinGecko, a déclaré à Cointelegraph, ajoutant: « Il a été cité comme un facteur de risque dans le Coinbase S-1. dépôt, et ce règlement supprime un facteur de risque. »

Parfaitement pondéré?

En décembre, Moya a déclaré à Cointelegraph que l’offre publique initiale de Coinbase était «parfaitement synchronisée» étant donné l’attrait croissant de Bitcoin pour l’investissement. Quelque chose a-t-il changé?

Pas vraiment. « L’intérêt institutionnel et de détail en est encore aux premiers stades de l’acceptation par le grand public, et c’est le moment de pointe pour une perspective haussière avec les crypto-monnaies », a répondu Moya, ajoutant: « Finalement, au cours des prochaines années, les gouvernements réprimeront Bitcoin. et pousser leurs pièces numériques respectives, ce qui pourrait conduire à des inquiétudes quant à la fin de la fête Bitcoin. […] La pression est forte pour que Coinbase devienne public. »

«C’est le moment idéal pour Coinbase de tester les eaux», a commenté Gupta. Les introductions en bourse et les marchés des introductions en bourse des sociétés d’acquisition à vocation spéciale sont encore en plein essor; les crypto-monnaies ont explosé ces derniers mois; il y a une énorme liquidité; «Et la demande sur le marché pour les entreprises de technologie crée le meilleur moment pour Coinbase pour sonner la cloche.»

Mais combien vaudrait Coinbase en tant qu’entreprise publique? Comme indiqué, une évaluation antérieure à l’introduction en bourse a porté la société à 100 milliards de dollars – est-ce réaliste?

Vladimir Vishnevskiy, directeur et co-fondateur de la société suisse de gestion de patrimoine St. Gotthard Fund Management AG, a déclaré à Cointelegraph que l’évaluation de 100 milliards de dollars pourrait être justifiée étant donné le potentiel du secteur des actifs numériques et «l’impact qu’il pourrait potentiellement avoir sur nos vies. à l’avenir. » De plus:

«Si les acteurs du marché sont prêts à entretenir des objectifs / prévisions de prix pour Bitcoin entre 300 000 et 400 000 dollars, une valorisation de 100 milliards de dollars pour Coinbase est-elle si exagérée?»

Moya était également optimiste, mais pas tout à fait prête à avaler 100 milliards de dollars. «La valeur marchande de Coinbase se situera probablement autour de 80 à 90 milliards de dollars, mais cela pourrait facilement changer avec le prochain mouvement de 20% pour Bitcoin.»

Le formateur, en comparaison, était sceptique. «Une évaluation plus réaliste est probablement plus proche de 10% à 25% de l’évaluation actuelle», a déclaré Trainer à Cointelegraph. «D’autres se sont égarés si loin parce qu’ils manquent d’une perspective fondamentale fiable pour leur donner un sentiment de valeur en fonction de l’économie sous-jacente de l’entreprise et de sa position concurrentielle à long terme.»

Dans ce sens, l’analyste de New Constructs Kyle Guske a récemment écrit à propos de l’étiquette de 100 millions de dollars que «l’évaluation attendue implique que la société deviendra la plus grande bourse du monde en termes de revenus» – ce qui est peu probable, compte tenu de la concurrence croissante dans le secteur des échanges de crypto-monnaie. et la non-durabilité de la part de marché et des marges de revenus actuelles de Coinbase, selon lui.

Le ratio actuel des revenus de transaction sur le volume de Coinbase est de 0,57%, par exemple, 57 fois plus élevé que les marges du Nasdaq et de l’Intercontinental Exchange – les deux avec des ratios de 0,01%. Guske a écrit:

«Si la part des revenus de Coinbase dans le volume des transactions tombait à 0,01%, soit l’équivalent des bourses traditionnelles, ses revenus de transaction pour 2020 n’auraient été que de 20 millions de dollars, au lieu de 1,1 milliard de dollars.»

Éliminer les banques d’investissement

L’offre de Coinbase serait la première cotation directe du Nasdaq, où une entreprise vend des actions directement au public, sans utiliser les banques d’investissement comme intermédiaires comme pour les introductions en bourse traditionnelles. Les investisseurs pourraient également vendre leurs actions Coinbase immédiatement après l’achat, sans la période de blocage habituelle. Certains ont suggéré qu’une inscription directe était également conforme à la philosophie cryptographique de la suppression de l’intermédiaire.

Vishnevskiy a qualifié l’approche directe de «décision intelligente», ajoutant qu’elle pourrait être populaire auprès des investisseurs particuliers, en particulier à la lumière de la saga GameStop. Il a également convenu que cela était conforme au sentiment anti-établissement souvent exprimé au sein de la cryptoverse, en disant:

«On pourrait également interpréter cela comme une indication de ce qui est à venir – c’est-à-dire, les anciennes méthodes cédant la place au nouveau – et ce seront les dirigeants de cette nouvelle révolution numérique qui établiront les règles du jeu, et non l’inverse. Je suis convaincu qu’aucune banque de Wall Street n’aurait refusé l’activité de souscription de cette cotation si elle leur avait été proposée. »

«Les inscriptions directes sont le moyen beaucoup plus juste de distribuer des actions», a commenté Trainer, tandis que Moya, pour sa part, a déclaré que Coinbase n’avait pas d’autre choix que d’opter pour une cotation directe car une introduction en bourse traditionnelle aurait retardé la mise en bourse jusqu’à plus près de la fin de l’année. Il a ajouté: «L’intérêt des détaillants pour la cotation directe de Coinbase sera très fort, et oui, s’en tenir à l’intermédiaire fournit un peu de satisfaction supplémentaire à certains commerçants.»

Qui est le suivant?

Une offre réussie de Coinbase incitera-t-elle d’autres sociétés de blockchain et de crypto-monnaie à entrer en bourse? « Après l’introduction en bourse de Coinbase, il y aura une ruée vers d’autres sociétés de cryptographie qui chercheront à devenir publiques via IPO ou SPAC pour exploiter la valorisation mousseuse offerte par les marchés publics », a déclaré Ong.

Vishnevskiy s’attendait également à ce que d’autres acteurs du secteur suivent les introductions en bourse, bien qu’ils puissent trouver l’offre de Coinbase «difficile à imiter», ajoutant: «Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’autres entreprises du secteur avec le même pedigree et la même histoire que Coinbase. , c’est exactement pourquoi tant d’investisseurs veulent en faire partie. »

Qui pourrait être le prochain? « Je pourrais certainement voir Kraken être un candidat pour une cotation cette année, cependant, si ils pourraient commander un multiple similaire en termes de valorisation sera une grande question », a déclaré Vishnevskiy, tandis que Moya a répondu:

«Je ne surveille aucune société de blockchain privée spécifique, mais je commencerais probablement à regarder SoluLab et OpenXcell et Binance envisagera éventuellement une cotation directe.»

Existe-t-il d’autres obstacles possibles à la réussite des débuts de Coinbase en tant qu’entreprise publique? Vishnevskiy s’attendait à ce que la liste Coinbase soit sursouscrite. «Le nombre d’actions proposées n’est pas si important et je m’attends à une forte demande de la part des investisseurs institutionnels et particuliers.» Le seul obstacle potentiel à venir, a-t-il déclaré, serait une baisse des conditions générales du marché: «Les marchés ont été instables au cours du mois dernier, et si l’humeur tourne au vinaigre en avril, cela pourrait légèrement freiner l’appétit pour le risque.» Ong a ajouté: «C’est toujours risqué dans les semaines précédant une introduction en bourse», mais il n’a vu aucun obstacle majeur menant à la cotation de Coinbase.

Pourtant, l’échange cryptographique a été régulièrement entravé par des pannes de service au cours de son histoire, une plainte qui a été soulevée à nouveau cette semaine dans un article du New York Times: «La société a parfois encore du mal à traiter les plaintes de base du service client», a déclaré le journal a déclaré l’avocat David Silver que si Coinbase veut être «le Goldman Sachs de la crypto», alors il «doit maintenir un support client de qualité».

Pendant ce temps, Neil Wilson, analyste de marché en chef pour le trading Markets.com, a noté dans une lettre à un client au moment du dépôt S-1 SEC de Coinbase que les bénéfices de l’entreprise étaient inextricablement liés aux prix de la cryptographie. En effet, la plupart des revenus nets de Coinbase proviennent de transactions sur seulement deux actifs cryptographiques: Bitcoin et Ether – et la volatilité de ces crypto-monnaies pourrait faire grimper ou chuter les bénéfices de Coinbase en conséquence.

En effet, la société elle-même a reconnu dans son dépôt: «Si la demande pour ces actifs cryptographiques diminue et n’est pas remplacée par une nouvelle demande d’actifs cryptographiques, nos activités, nos résultats d’exploitation et notre situation financière pourraient être affectés négativement.»

Gupta a également reconnu que Coinbase était exposé à la cryptographie et que «la volatilité des prix de la cryptographie avait un impact sur leur activité» en termes de revenus, de liquidité et d’autres domaines, mais elle considérait cela comme un autre point positif lié à la cotation directe, car cela pourrait guider d’autres crypto -les entreprises autochtones cherchant à suivre les traces de la bourse:

«Comment leur [i.e., Coinbase’s] stock public [shares] des marchés haussiers et baissiers fourniraient une feuille de route à de nombreuses sociétés de blockchain pour explorer les introductions en bourse comme une voie potentielle de liquidité et de collecte de fonds.

Un événement marquant de l’industrie?

Dans l’ensemble, cela devrait-il toujours être considéré comme un événement important pour l’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie – un événement qui pourrait stimuler davantage l’adoption de la crypto et / ou l’innovation technologique de la blockchain?

La liste Coinbase Nasdaq «sera un moment décisif pour l’ensemble de l’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie», a déclaré Ong. Cela a déjà montré à Wall Street l’ampleur de l’industrie de la cryptographie, «et ils se sont certainement éveillés aux opportunités potentielles dans cette industrie.»

Toute offre de la taille projetée de Coinbase «motivera inévitablement plus de personnes et d’entreprises à essayer d’obtenir une part de l’action», a déclaré Trainer, et «ne peut que contribuer à propulser davantage l’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie».

S’exprimant en tant qu’investisseur – en effet, celui qui joue actuellement sur le marché des introductions en bourse de SPAC – Gupta a déclaré que «Coinbase sera le porte-flambeau de toute la communauté blockchain sur le marché public», ajoutant: «Si vous regardez [crypto] échanges à travers le monde, d’Israël à l’Inde en passant par Singapour, chaque argumentaire d’échange est [based on the claim] que «c’est la Coinbase» de sa région. »

Selon Gupta: «Des entreprises comme CoinShares ont déjà testé l’eau dans des échanges plus amicaux sur le marché européen», tandis qu’aux États-Unis, les introductions en bourse SPAC de la société minière Bitfury ont été sursouscrites. Des événements comme ceux-ci signalent «un bon timing pour Coinbase», dont la technologie et les revenus dépassent de nombreux autres candidats à l’introduction en bourse aux États-Unis.

Dans l’ensemble, une liste Coinbase Nasdaq «placerait les cryptos au cœur de Wall Street», a déclaré Wilson à Cointelegraph. Les entreprises de blockchain et de crypto-monnaie ne seraient plus des étrangers à la recherche, elles feraient plutôt désormais «partie du club».