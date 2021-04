Événement d’avril “ Spring Loaded ” d’Apple: blog en direct et couverture complète

La couverture des événements Apple de . vous est proposée par Zugu. Inscrivez-vous dès maintenant pour un accès anticipé à l’étui le mieux noté de Zugu pour les nouveaux iPad Pro 11 “et 12.9”.

Apple organise aujourd’hui son premier événement spécial de l’année et nous nous attendons à une combinaison d’annonces iPad, d’AirTags, etc.

La diffusion en direct d’Apple commencera à 10 h HP / 13 h HE, et vous pouvez suivre le Apple Event News Hub de . pour la dernière couverture. Rendez-vous ci-dessous et actualisez tout au long de l’événement pour en savoir plus.

À quoi s’attendre lors de l’événement d’avril d’Apple

Si vous n’avez pas suivi les rumeurs, voici un bref récapitulatif de tout ce qu’Apple pourrait annoncer lors de l’événement d’aujourd’hui. Tous ces éléments ne sont pas gravés dans le marbre, mais ce sont toutes des possibilités:

Nouvel iPad Pro avec technologie d’affichage mini-LED sur le modèle 12,9 pouces, processeur A14X à l’intérieur et connectivité Thunderbolt iPad mini rafraîchi et iPad d’entrée de gamme iMac redessiné avec Apple Silicon, disponible en plusieurs couleurs similaires aux trackers d’objets AirTag pour iPad localiser des éléments du monde réel dans l’application Find My AirPods 3 avec un nouveau design similaire à celui des AirPods Pro

Comment regarder l’événement Apple “ Spring Loaded ”

L’événement Apple d’Avril est à nouveau complètement virtuel en raison de la pandémie. Apple diffuse la vidéo de l’événement directement depuis Apple Park, et nous nous attendons à ce qu’elle soit préenregistrée. Les choses commenceront à 10 h HP / 13 h HE.

Apple facilite le visionnage depuis n’importe lequel de vos appareils. Voici notre guide complet pour le faire via Apple TV, iPhone, iPad, Mac et plus:

Blog Apple Event Live

Nouvelles mises à jour ajoutées en haut, actualisez pour plus…

Tout comme l’Apple Store en ligne, apparemment l’onglet Découvrir de l’application Home est également en avance sur l’événement. On dirait qu’Apple a une «production massive» en magasin pour nous… Tim Cook est réel pour lancer les choses:

