Événement du Forum des Nations Unies sur le commerce : Découpler la politique commerciale des objectifs verts : Goyal

L’Inde maintient qu’elle n’est pas un pollueur et la cause du changement climatique. Il s’est volontairement engagé à réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de son PIB de 33 à 35 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a plaidé lundi pour le découplage de la politique commerciale des objectifs environnementaux, et a appelé le monde développé à ne pas utiliser le commerce « comme un moyen d’imposer des conditionnalités » aux pays pauvres et en développement.

S’exprimant lors d’un événement virtuel du Forum des Nations Unies sur le commerce, Goyal a déclaré : « Je pense que nous devons dissocier la politique commerciale et les objectifs verts. Laissons la politique commerciale rechercher une croissance plus inclusive partout dans le monde et travaillons tous à ce que mon Premier ministre a dit justice climatique et mode de vie durable. »

Il espère que le monde développé « n’utilisera pas trop l’interaction des défis commerciaux et climatiques ». Le commerce, a souligné Goyal, devrait permettre à tous les pays de prospérer et il ne devrait y avoir aucune barrière. Les Nations Unies et d’autres agences multilatérales devraient plutôt se concentrer sur le fait de rassembler le monde pour remplir leurs engagements concernant le changement climatique.

Poussant pour des «responsabilités différenciées» vis-à-vis du changement climatique, Goyal a souligné comment les pays développés ont longtemps utilisé l’espace carbone pour produire de l’énergie à faible coût, ce qui les a aidés à développer des infrastructures et à apporter la prospérité à leur population. L’Inde, au contraire, a eu très peu de contribution par habitant aux émissions mondiales de carbone, a-t-il affirmé. « Je pense qu’il est important qu’il y ait des responsabilités différenciées en ce qui concerne les pays moins développés ou en développement et les pays développés », a-t-il déclaré.

Pourtant, l’Inde, qui a joué un rôle important dans la recherche d’un consensus sur les objectifs climatiques à Paris, « aimerait faire mieux que ce que nous avons engagé là-bas ». « Nous sommes convaincus que nous dépasserons notre engagement. »

