Événement du Nouvel An, retour de la Master League

Le compte à rebours avant la fin de l’année est lancé et Pokémon GO célèbre avec un événement du Nouvel An, comme d’habitude. Avant cela, la Master League revient et vous devriez certainement profiter des derniers jours de l’année pour terminer le Stardust Challenge dans le cadre de la saison du patrimoine. Pour vous assurer de ne manquer aucun contenu pendant la ruée des Fêtes, nous avons résumé tous les événements de la semaine à venir du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022.

GO Battle League : Ligue des maîtres



Lundi 27 décembre 2021, 13 h HNP

En début de semaine, Ultra League et Ultra League Remix disent adieu à la rotation de GO Battle League – la saison 10 se poursuit avec Master League ainsi que Master League Classic. La Holiday Cup a un peu plus d’endurance : ce format limité restera actif jusqu’à 13 h 00 HNP le 31 décembre, date à laquelle il prendra sa retraite pour l’année.

Dans Master League, il n’y a pas de limite de points de compétition (CP), vous êtes donc encouragé à libérer vos monstres de poche les plus gros, les plus méchants et les plus puissants sur vos adversaires. À partir du lundi jusqu’au 10 janvier 2022, vous bénéficierez du triple des récompenses Stardust pour les victoires et les progrès de rang dans GO Battle League, donc les compétitions PvP sont plus gratifiantes que d’habitude et peuvent vous aider à terminer ce défi Stardust à temps.

L’heure des projecteurs : Cubchoo



Mardi 28 décembre 2021 de 18h à 19h heure locale

L’heure hebdomadaire des projecteurs amènera Cubchoo sur scène. Le Pokémon de type Glace peut actuellement être trouvé dans une variante costumée et évolue en Beartic, un puissant représentant de la catégorie. En prime, vous bénéficiez de bonbons à double prise – certainement pas le meilleur bonus pour Cubchoo. Cependant, si vous avez conservé d’anciennes tâches de recherche sur le terrain des rencontres desquelles vous souhaitez tirer des bonbons bonus, cette Spotlight Hour pourrait être l’occasion idéale.

Heure du raid : Kyurem



Mercredi 29 décembre 2021 de 18h à 19h heure locale

Kyurem a repris les raids de cinquième niveau dans Pokémon GO et peut actuellement être rencontré comme un Shiny rare. Pendant Raid Hour, Niantic augmente le taux d’apparition du monstre, vous pouvez donc le combattre dans n’importe quel gymnase de votre région. C’est votre meilleure chance de mettre la main sur ce Shiny draconique. Si vous avez besoin d’aide pour éliminer le légendaire dans le temps, consultez notre guide des meilleurs compteurs Kyurem.

Événement du nouvel an



Vendredi 31 décembre 2021, 22h heure locale

Le début de l’année a un compagnon constant : l’événement du Nouvel An. Pokémon GO a un grand nombre de Pokémon costumés pendant cette période, ce qui affectera sûrement de nombreux joueurs avec une fièvre de collection. Dans le même temps, les débuts de Hoothoot en version Shiny seront célébrés. L’événement durera jusqu’au 4 janvier 2022.

La poussière d’étoile et les bonbons pour les œufs à couver seront doublés, la distance d’éclosion sera réduite de moitié pendant l’événement. Il y aura également une recherche limitée dans le temps à effectuer, vous donnant accès à des Pokémon costumés. Vous pourrez trouver les Pokémon suivants dans la nature :

Chapeau du Nouvel An Pikachu(s) Seel(s) Lunettes 2020 Slowpoke(s) Chapeau du Nouvel An Hoothoot(s) Stantler(s) Chapeau de fête Wurmple(s) Fearow Loudred

Vous pourrez trouver les Pokémon suivants dans les raids :

Niveau 1

2020 Lunettes Slowpoke(s) Chapeau Nouvel An Hoothoot(s) Chapeau de Fête Wobbuffet(s) Mawile(s)

Niveau 3

Chapeau de Fête Raticate(s) Chapeau de Fête Nidorino(s) Machamp Chapeau de Fête Gengar(s) 2022 Lunettes Slowking

Vous pourrez trouver les Pokémon suivants dans les tâches de recherche sur le terrain :

Chapeau de fête Bulbasaur (s) Chapeau de fête Salamèche (s) Chapeau de fête Squirtle (s) 2020 Lunettes Slowpoke (s) Chapeau du Nouvel An Hoothoot (s)

Vous pourrez trouver les Pokémon suivants dans des œufs de 7 km :

Chapeau de Fête Bulbasaur(s) Chapeau de Fête Salamèche(s) Chapeau de Fête Squirtle(s) 2020 Lunettes Slowpoke(s) Chapeau de Nouvel An Hoothoot(s) Chapeau de Nouvel An Pichu(s) Chapeau de Fête Wurmple(s)

(s) = vous pouvez trouver ces Pokémon dans leur variante Shiny

Le défi Stardust doit être terminé avant le 31 décembre afin d’obtenir ce chapeau Deino tant convoité pour votre avatar. Vous pouvez trouver des conseils sur la façon de procéder dans notre guide de l’agriculture Stardust. De plus, vous avez encore jusqu’à cette date limite pour terminer le Winter Wonderland Collection Challenge, qui vous rapportera une rencontre avec Galarian Mr. Mime – le résumé de la semaine dernière contient tous les détails que vous devez savoir à ce sujet.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.