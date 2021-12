Événement Fortnite Chapter 2 ‘The End’: l’île s’est renversée

Le grand événement de fin de chapitre de Fortnite vient de se terminer, et c’était un gros événement. Après une guerre totale contre les ovnis, les zombies et la reine des cubes, les joueurs ont été sauvés lors d’une mission de sauvetage dirigée par Dwayne Johnson. (Eh bien, son personnage dans le jeu.) Ensuite, l’île s’est retournée.

L’événement

Revenons un peu en arrière. La dernière saison du jeu a été consacrée aux cubes, et juste au moment où l’événement s’est chargé, un mystérieux cube bleu géant est apparu sur la carte à côté de tous les joueurs de mon hall. Sauter sur le cube a fait rebondir les joueurs, mais sinon, n’a rien fait au-delà de l’apparition inquiétante. Nous pourrions également regarder au loin le Cube Queen, qui a flotté dans une boule d’énergie au-dessus du centre de l’île pendant une partie de la saison.

Bonjour, cube bleu. Capture d’écran : Jay Peters / The Verge

Le Cube Queen flotte de manière menaçante au loin. Capture d’écran : Jay Peters / The Verge

Lorsque l’horloge du compte à rebours a atteint 10 minutes, le rire diabolique de la reine des cubes a résonné sur l’île et des zombies ont commencé à apparaître devant notre base. Heureusement, des armes ont été ajoutées à l’inventaire de tout le monde, de sorte que les joueurs ont travaillé pour repousser les soldats zombies entrants (bien que les zombies ne semblaient pas constituer une menace réelle).

Reste en arrière ! Capture d’écran : Jay Peters / The Verge

Lorsque l’horloge a atteint zéro, une alarme a retenti sur l’île et la pyramide de la reine des cubes a brillé. Elle a lancé un faisceau dans le ciel qui a ouvert un immense portail révélant une horde d’OVNI géants. Au cours de la septième saison du jeu, l’île était à l’ombre d’un seul OVNI ; la Reine Cube avait amené une armée.

Des ovnis et des zombies se sont approchés du cube bleu alors que les joueurs tentaient de les repousser. Mais la bataille a commencé à sembler impossible à gagner, et les choses sont allées de mal en pis lorsqu’un OVNI a fait exploser le cube bleu.

Yikes.Capture d’écran : Jay Peters / The Verge

Après cela, l’événement a pris une tournure intéressante, déplaçant la perspective sous la surface de l’île vers une cinématique CGI. (C’était un peu comme si Netflix faisait une émission télévisée Fortnite.) Le personnage principal du jeu, l’agent Jones, était attaché à une chaise de laboratoire avec un appareil sur la tête, et le docteur Slone, qui a trahi les joueurs à la fin de la saison dernière, était apparemment sur le point de mettre fin à la vie de Jones. Ensuite, une figure imposante connue sous le nom de The Foundation a fait irruption pour sauver la situation – et il a enlevé son masque pour révéler qu’il est joué, comme on le soupçonne, par nul autre que Dwayne Johnson.

Alors que Jones et la Fondation tentaient de se mettre en sécurité, deux autres personnages habillés de la même manière que la Fondation ont sauvé les joueurs à la surface et les ont amenés sur l’île intérieure. Les joueurs ont ensuite eu le contrôle de suivre quelqu’un appelé The Scientist pour se rendre à Jones et à la Fondation. Mais lors de la fuite, l’île a commencé à basculer petit à petit.

L’île a commencé à basculer lentement. Capture d’écran : Jay Peters / The Verge

Finalement, les joueurs ont atteint Jones et la Fondation au point zéro (essentiellement une grosse boule d’énergie qui a été un point clé de l’intrigue dans Fortnite). Le scientifique a assuré à tout le monde que nous étions en sécurité, mais l’un des zombies géants a brisé une fenêtre, provoquant l’entrée d’eau et nous obligeant tous à sortir.

Bientôt, mon personnage a fait surface et a vu l’île basculer lentement pour être complètement verticale, puis tomber dans l’autre sens. Cela a écrasé le Cube Queen, ce qui a provoqué la fermeture du portail géant avec les ovnis. Ensuite, l’île s’est complètement retournée, révélant un tout nouveau paysage. Au loin, on pouvait voir un peu les nouvelles zones à explorer, mais un raz-de-marée a rapidement emporté mon joueur au large.

Quand Fortnite sera-t-il de retour ?

Juste moi et l’eau libre.Capture d’écran : Jay Peters / The Verge

Maintenant, Fortnite montre juste mon joueur en mer sur un journal vide. Je ne peux pas bouger, et il n’y a presque rien à l’écran à part moi, ma bûche et le vaste océan ouvert. Tout cela rappelle le trou noir qui a ponté la transition entre les chapitres 1 et 2.

Il n’y a aucune minuterie ou aucune sorte d’indication du moment où le chapitre 3 pourrait être jouable. Mais si vous voulez un aperçu de ce qui vous attend, une bande-annonce divulguée semble avoir gâché beaucoup de ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Ce chapitre, qui a débuté en octobre 2019 après une interruption de plusieurs jours avec le trou noir, a poussé les ambitions narratives croissantes de Fortnite avec des événements mettant en vedette la narration à la première personne, un jeu de tir d’arcade contre un méchant de Marvel, un événement solo passionnant à essayer et stabiliser la réalité, et même une mission à l’intérieur d’un vaisseau-mère extraterrestre plein de cubes. L’événement de clôture du chapitre 2 a fait un autre pas en avant, et maintenant nous devrons attendre et voir ce que Epic a en réserve pour le chapitre 3.