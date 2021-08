Événement Fortnite Island Games – Jouez à des matchs créatifs pour débloquer des récompenses gratuites

in

Apprenez à gagner des cosmétiques Fortnite gratuits en participant à l’événement Creative LTM « Jeux des îles ».

Epic Games organise un autre événement où les joueurs de Fortnite peuvent gagner des récompenses gratuites pour jouer au jeu. Plus tôt dans la journée, les développeurs ont annoncé Best Friendzy avec de nombreux éléments de jeu disponibles à débloquer. Epic a poussé ce concept un peu plus loin après le patch v17.50 avec l’événement inaugural Island Games de Fortnite.

Cet événement est distinct de Best Friendzy et offre un éventail de récompenses pour jouer dans divers modes à durée limitée (LTM). Aujourd’hui, nous allons détailler tout ce que vous devez savoir sur les jeux de l’île et comment vous pouvez déverrouiller les éléments du jeu.

Qu’est-ce que l’événement créatif Fortnite Island Games ?

L’équipe Fortnite a publié un article de blog plus tôt dans la journée, mais n’a pas fait la promotion d’Island Games sur ses réseaux sociaux. Quoi qu’il en soit, le billet de blog contient de nombreuses informations pour aider les joueurs à déverrouiller la pioche et les autres produits cosmétiques impliqués dans l’événement.

Voici une brève description de Fortnite Island Games par Epic Games :

« Du 31 août au 8 septembre 2021, les joueurs peuvent jouer aux LTM créatifs pour gagner des récompenses ! Tous les LTM (et leurs quêtes) deviendront disponibles de manière séquentielle au cours de l’événement – restant disponibles jusqu’à la date de fin.

Voici une liste des modes de jeu disponibles pour les Island Games :

Red vs. Blue Rumble construit par Boykaaro Prison Breakout construit par Echo Finest’s Realistic (2V2) construit par FinestYT Wildlands construit par TonyQuest Red vs. Blue Lava construit par PrettyBoy

Chaque LTM propose son propre ensemble de quêtes que les joueurs devront accomplir. Au total, 15 défis seront disponibles, dont vous devrez en terminer neuf pour gagner toutes les récompenses. Veuillez noter qu’Epic n’offre pas l’enveloppe d’arme Doodler malgré son apparition dans le billet de blog.

Bannière On the Rise Emoticon Drooly Spray Qwerty Axe

Certaines quêtes d’Island Games sont maintenant disponibles dans le jeu, et le reste sera publié de manière séquentielle jusqu’au 8 septembre. Assurez-vous de profiter de l’occasion pour débloquer des récompenses gratuites, car l’événement ne reviendra probablement pas une fois terminé.

Image en vedette : Jeux épiques