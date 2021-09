Événement Frank Warren annulé. Pedro Gomes, cependant, cherche le côté positif

Dario Pérez

@ Ringsider2020

En quelques jours de nombreux blessés et positifs en covid (et en tasses à thé), hier nous avons signalé la blessure de Edouard ensoleillé qui l’a empêché de faire sa première défense de Coupe du monde contre le Philippin Jayson maman.

L’intention initiale de Queensberry Promotions était de poursuivre le gala prévu ce week-end avec Callum Johnson comme attraction principale et un bon nombre de combats avec des combattants locaux, mais ils ont finalement choisi d’annuler l’intégralité de l’événement.

Parmi les blessés, l’Angolais Pedro Gomes, qui avait rendez-vous avec le bijou local Ryan Garner pour qu’il puisse briller et ouvrir de nombreuses portes. Gomes a été rattrapé par l’annulation alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour l’Angleterre, mais, loin d’être en colère, il opte pour l’optimisme face à la nouvelle donne.

Il nous a dit que «Cela peut être bon pour moi, car cela me laisse plus de temps pour m’entraîner et y arriver d’une manière plus élevée. Ryan Garner est une bonne promesse, mais je suis meilleur que lui, j’ai plus de boxe et de capacités. Ils semblent avoir les mêmes combats pour le moment où Sunny Edwards se remettra de sa blessure, et je travaillerai pour être très dominant afin que les juges ne puissent pas me retirer la victoire. ».