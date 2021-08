événement Genshin Impact Phantom Flow | Défis et récompenses Phantom Flow

Genshin Impact Phantom Flow est l’un des derniers événements de la mise à jour 2.0.

C’est une série de combats difficiles avec plusieurs exigences claires et niveaux de difficulté. En persévérant, vous obtenez des récompenses pratiques pour les nouveaux personnages d’Inazuma et les membres potentiels du groupe ajoutés dans la mise à jour 2.1.

Genshin Impact Phantom Flow | Quand se termine Phantom Flow

Phantom Flow commence le 20 août à 11 h, heure du serveur, et se termine le 30 août à 3 h 59, heure du serveur.

Étant donné que les récompenses Phantom Flow sont distribuées une fois que vous avez terminé un défi, aucun magasin d’événements ne reste ouvert après la fin des essais.

Genshin Impact Phantom Flow | Exigences relatives au flux fantôme

Les exigences de Phantom Flow sont essentiellement celles de base pour démarrer dans Inazuma. Vous devez être au rang d’aventure 30 ou plus, et vous devez avoir terminé à la fois la quête du plan d’évasion de Ritou et la quête de suivi de la lettre de Chisato.

Après cela, démarrez l’événement à partir du menu de l’événement comme d’habitude. Un marqueur de défi apparaît sur la carte, auquel vous pouvez vous téléporter et commencer le combat.

Phantom Flow a sept essais en tout, et un nouveau se débloque chaque jour.

Genshin Impact Phantom Flow | Flux fantôme Shoden et Okuden

Chaque défi a deux modes de difficulté, Shoden et Okuden. Le mode Shoden comprend normal, dur et extrême. Effacer ces déverrouiller Okuden, qui est essentiellement un mode « cauchemar ».

Chaque combat a des critères et des bonus clairs et spécifiques. Le premier, par exemple, vous permet de vaincre 15 adversaires en 300 secondes, avec pas plus de 25 secondes entre chaque élimination, et pas plus de deux personnages peuvent mourir pendant le défi.

Ces exigences deviennent beaucoup plus strictes sur des difficultés plus élevées. Dans le mode Okuden du premier défi, par exemple, vous devez vaincre 20 ennemis en 180 secondes et quatre Kairaigi sans mort.

Les mécaniques Shinryuu sont vos bonus spéciaux pour un essai donné. Le premier tour, le triomphe d’Electrograna, augmente la recharge d’énergie de 100% pour le groupe chaque fois que vous invoquez un Electrograna, et l’utilisation de trois rafales élémentaires dans les 10 secondes génère une onde de choc massive.

Compléter des défis sur des difficultés plus élevées efface automatiquement les niveaux de difficulté inférieurs.

Genshin Impact Phantom Flow | Récompenses de flux fantôme

Vous gagnerez des récompenses pour chaque combat terminé, en supposant que vous remplissiez les trois conditions. Voici à quoi s’attendre.

• Primogems • Héros d’esprit • Mora • Minerai d’amélioration mystique • Guide de l’élégance • Guide de l’éphémère • Guide de la lumière

Vous utiliserez chacun d’entre eux pour Ayaka, Yoimiya et Sayu si vous avez eu la chance de les recruter lors des bannières de la mise à jour 2.0. Assurez-vous également de faire le plein de protège-mains, de Crystal Marrow et de Naku Weed.