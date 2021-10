Événement Google Pixel 6 : Comment regarder la diffusion en direct et à quoi s’attendre

Nous ne sommes qu’à un jour du grand événement matériel d’automne de Google, où la société dévoilera officiellement la série Pixel 6. Alors que le Pixel 6 vanille succédera au Pixel 5 de l’année dernière, le Pixel 6 Pro sera un véritable produit phare qui donnera probablement aux meilleurs téléphones Android de Samsung, OnePlus et Xiaomi un bon rapport qualité-prix.

Comme Google l’a déjà confirmé, les téléphones de la série Pixel 6 seront alimentés par son chipset Tensor personnalisé, qui devrait offrir des performances similaires à celles des puces Snapdragon 888 de Qualcomm et Exynos 2100 de Samsung.

Les téléphones Pixel 6 apporteront également des améliorations importantes dans le département des appareils photo. Les deux téléphones utiliseront un capteur principal de 50 MP avec des performances améliorées en basse lumière. Le modèle Pro comprendrait un impressionnant objectif périscope 48MP avec zoom optique 4x.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Google

Un autre domaine dans lequel les prochains téléphones Pixel 6 constitueront une avancée par rapport aux téléphones Pixel précédents sera la vitesse de charge. Selon les rumeurs, ils prennent en charge les vitesses de charge filaire de 30 W et de charge sans fil de 23 W.

Selon une fuite récente, le Pixel 6 commencera à seulement 599 $ aux États-Unis, tandis que le modèle Pro sera disponible à partir de 898 $. Les téléphones devraient être mis en vente à partir du 28 octobre.

Certaines rumeurs suggèrent que Google pourrait même présenter son premier téléphone pliable aux côtés de la nouvelle série Pixel 6. L’appareil, qui s’appellera probablement Pixel Fold, devrait avoir un écran principal de 7,6 pouces et le même chipset Tensor que le duo Pixel 6.

Source : Google

Le Pixel Fold n’est pas le seul appareil qui serait annoncé lors de l’événement. Il existe également une possibilité d’une nouvelle paire de Pixel Buds haut de gamme. Bien qu’il reste à voir si Google annoncera un nouveau matériel en plus du Pixel 6, la société semble prête à introduire un nouveau service d’abonnement appelé Pixel Pass. Le service permettra aux clients aux États-Unis d’obtenir un Pixel 6 avec une garantie prolongée, un stockage Google One Cloud, Play Pass, YouTube Premium et le service Google Fi pour un seul abonnement mensuel.

L’événement de lancement du Pixel 6 est prévu pour le 19 octobre à 13 h HE. Vous pourrez regarder le dévoilement en direct sur la page dédiée à l’événement de Google et sur la chaîne YouTube officielle Made by Google.