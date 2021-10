Événement MacBook d’Apple : à quoi s’attendre de « Unleashed »

Apple a annoncé un événement pour le 18 octobre, avec une vidéo contenant le titre « Unleashed ». Si vous avez regardé le moulin à rumeurs, cela ne sera pas une surprise – la société a encore beaucoup de produits qui devraient sortir cette année mais qui ne sont pas apparus dans une keynote Apple.

Les principaux d’entre eux sont les nouveaux MacBook Pro plus puissants, qui suivront l’incroyable MacBook Pro 13 pouces alimenté par Apple Silicon lancé en novembre dernier. La société devrait également lancer de nouveaux AirPod, et un système d’exploitation complet a été annoncé mais n’a pas été expédié. Lisez la suite pour une plongée en profondeur dans les rumeurs entourant ces produits et plus encore.

MacBook Pro redessinés

La plupart des rumeurs concernant l’événement concernent des MacBook Pro redessinés, qui devraient comporter des écrans de 14 et 16 pouces, ainsi qu’un nouveau processeur Apple. Mark Gurman et Ming-Chi Kuo (qui ont des antécédents assez solides en ce qui concerne les rumeurs) ont tous deux déclaré que les ordinateurs portables comporteront des côtés plats pour iPhone 12 avec un port de charge MagSafe repensé et qu’ils n’auront plus le Touch Bar qui est un incontournable de nombreux MacBook Pro depuis 2016.

Selon les rumeurs, Apple ramènerait également des ports sur ses ordinateurs portables avec la refonte. Les nouveaux MacBooks Pros peuvent inclure un lecteur de carte SD et des ports HDMI et MagSafe, qui seront familiers (et peut-être aimés) par les personnes qui manquent l’époque où les MacBooks avaient plus d’un type de port.

Mark Gurman rapporte que les ordinateurs portables seront alimentés par de nouvelles puces, qui devraient être des variantes plus puissantes du processeur M1 que l’on trouve dans les ordinateurs d’aujourd’hui. Le « M1X » (ou M2, ou quel que soit le nom avec lequel Apple va réellement) devrait avoir plus de cœurs hautes performances que son prédécesseur (huit au lieu de quatre) et même offrir un choix de 16 ou 32 cœurs graphiques (par rapport au M1 sept ou huit). Ce qui n’est toujours pas clair, c’est si le nouveau processeur supprimera l’une des limitations apparentes du M1 : aucun des Apple Silicon Mac n’est configurable avec plus de 16 Go de RAM ou 2 To de stockage, ils ne peuvent pas exécuter plus de deux écrans, et aucun d’entre eux n’a plus de deux ports Thunderbolt (l’iMac a au plus deux ports Thunderbolt et deux ports USB-C). Traditionnellement, les MacBook Pro haut de gamme ont quatre ports Thunderbolt, bien que l’inclusion de MagSafe et HDMI puisse rendre cela moins nécessaire.

L’écran de configuration d’un MacBook Pro à processeur Intel. Le simple fait d’avoir des options pour les cœurs graphiques serait beaucoup plus facile à expliquer aux nouveaux acheteurs que les Turbo Boost et les horloges de base.

Si vous vous dites : « Wow, ces nouveaux ordinateurs sonnent comme tout ce que j’aurais pu souhaiter », vous n’êtes pas seul ; toujours panoramique). S’il s’avère qu’Apple a pris à cœur tous les commentaires de la communauté, la pénurie de puces pourrait faire de ces ordinateurs portables des produits phares pendant un certain temps.

Un Mac Mini Pro

Gurman a également récemment annoncé qu’un Mac mini plus puissant serait bientôt disponible, doté du même processeur que celui des MacBook Pro mis à jour et de plus de ports que ceux actuellement disponibles sur le Mini alimenté par M1. C’est une rumeur intéressante car le M1 Mini possède l’une des sélections de ports les plus larges disponibles sur un Mac M1 avec USB-A, HDMI, deux ports Thunderbolt et Ethernet 10 gigabits en option. Mais la version 2018 basée sur Intel, que beaucoup de gens considèrent comme le Mac Mini Pro (en partie à cause de sa couleur gris sidéral), a tout cela plus deux autres ports Thunderbolt. Pour ceux qui recherchent un ordinateur de bureau puissant alimenté par Apple, un remplacement du Mac Mini 2018 pourrait être une excellente option, étant donné l’absence de rumeurs concernant un iMac 27 pouces.

Apple vend toujours le Mac Mini 2018 à processeur Intel.

Nouveaux AirPod

Gurman, Kuo et Nikkei ont tous signalé qu’Apple travaillait sur un suivi de ses AirPod non-Pro réguliers et ont déclaré que les écouteurs comporteront les tiges les plus courtes trouvées sur leurs homologues plus chers. On dirait que les AirPod se seraient mieux adaptés à l’événement iPhone d’Apple, mais étant donné qu’ils étaient absents, nous pourrions finir par les voir le 18. Il y a aussi toujours la possibilité (hilarante) qu’Apple les annonce simplement via un communiqué de presse comme il l’a fait pour les AirPods Pro et Max, mais avec la popularité des originaux, il semble que leurs successeurs devraient avoir du temps pour l’événement.

Apple a annoncé macOS Monterey en juin.Image : Apple

Une date de sortie de macOS Monterey

Apple a sorti iOS et iPadOS 15, mais macOS Monterey, qui a été annoncé à leurs côtés, est toujours en version bêta. Ce serait un peu étrange si Apple sortait de nouveaux Mac qui exécutaient macOS Big Sur prêts à l’emploi, d’autant plus que Monterey a été annoncé il y a environ trois mois à la WWDC. Si Apple n’annonce pas que la nouvelle version de macOS est livrée avec les MacBook Pro redessinés, je serai assez surpris.