Événement matériel Microsoft Surface prévu pour le 22 septembre, voici à quoi s’attendre

Microsoft devrait apporter le Surface Book 4, le successeur du Surface Book 3 lors de l’événement de lancement.

Microsoft lancera une nouvelle gamme d’appareils informatiques basés sur Windows 11 récemment dévoilé lors de l’événement matériel Surface du 22 septembre. Le moulin à rumeurs dit que Microsoft dévoilera les smartphones Surface Duo 2 et apportera également un successeur à l’ordinateur portable Surface Book 3 de l’année dernière et une Surface Pro rafraîchie. Incidemment, la société basée à Redmond, dans l’État de Washington, publiera sa version Windows dans quinze jours.

Microsoft a déjà annoncé que l’événement Surface aura lieu à 8h30 IST le 22 septembre. Des invitations aux médias sont également envoyées pour l’événement virtuel, ce qui suggère que la société parlera d’appareils et de Windows 11. Selon les rapports préliminaires, Surface Duo 2 est livré avec un smartphone à double écran alimenté par Android et avec de nombreuses mises à niveau par rapport au Surface Duo d’origine dévoilé en octobre 2019. Le téléphone était au prix de 1 399 $ (environ 1 02 200 Rs.).

Le Surface Duo 2 devrait être doté d’un design à double écran, de deux écrans OLED et d’un mécanisme de charnière à 360 degrés comme son prédécesseur. Le nouveau téléphone peut s’accompagner d’améliorations significatives au niveau logiciel et, selon Geekbench, il disposera d’un SoC Qualcomm Snapdragon 888, d’une prise en charge 5G et d’Android 11.

Microsoft devrait apporter le Surface Book 4, le successeur du Surface Book 3 lors de l’événement de lancement. La version améliorée sera le véritable Laptop Pro de surface. Les modifications du surnom peuvent être repensées pour inclure un écran 14 pouces non détachable pour les versions 13,5 et 15 pouces. Le nouveau modèle Surface Pro devrait être prêt pour l’événement du 22 septembre. Il pourrait inclure des améliorations par rapport aux Surface Pro 7 et Surface Pro 7+.

Windows 11 sera disponible à partir du 5 octobre. La société proposera une partie de sa gamme Surface interne avec Windows 11 lorsque Microsoft proposera la nouvelle expérience Windows au grand public. Mais la pénurie actuelle de puces et de composants peut décourager la disponibilité des nouveaux appareils sur les marchés mondiaux.

