Événement mondial Nokia HMD en direct: ce que nous attendons de vos nouveaux téléphones | La technologie

Aujourd’hui à 16h00 PST, nous avons un nouvel événement de présentation. HMD Global, les responsables des mobiles Nokia, présenteront de nouveaux appareils lors d’un événement que nous pouvons voir en direct.

Aujourd’hui, nous avons un nouvel événement et, curieusement, ce n’est pas de Xiaomi, mais de Nokia. Eh bien, de HMD Global, pour être plus exact puisque, comme vous le savez, le Nokia des mobiles est de HMD Global tandis que Nokia Corporation, les Finlandais «originaux» se concentrent sur les télécommunications.

HMD Global a lancé ces dernières années certains des Nokia les plus intéressants, certains qui ont osé monter de très nombreux appareils photo et où ces appareils caillent le plus se trouve dans la gamme d’entrée.

Peu à peu, de plus en plus de téléphones mobiles avec 5G sont en vente, beaucoup d’entre eux dans la gamme premium, bien qu’il y en ait aussi d’autres qui sont un peu plus abordables que vous pouvez acheter pour 300 à 400 euros.

En fait, l’entreprise propose bon matériel à un prix raisonnable et avec une politique de mise à niveau louable.

Dans le live d’aujourd’hui, ils montreront l’avenir de leurs smartphones et vous pouvez le voir avec nous en direct. Il commencera à 16h00, mais nous serons quelques minutes avant de commenter ce que nous pouvons attendre de l’événement.

Et en parlant d’attentes, si les rumeurs et les fuites sont satisfaites, on peut s’attendre à quatre appareils. Si tout se passe comme prévu, on verrait les nouveaux Nokia X10 et Nokia X20, appareils de milieu de gamme avec processeurs 5G.

La présentation du Nokia G10 et du Nokia G20 a également fait l’objet de rumeurs, les téléphones d’entrée avec des processeurs MediaTek et, tous, avec Android 11 sans couches de personnalisation lourdes.

Présentez ce qu’ils présentent, nous serons là pour vous en parler.