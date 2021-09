Événement Netflix Global TUDUM : horaires, bandes-annonces exclusives et comment le regarder en ligne | Divertissement

C’est tout ce qui nous attend dans l’événement mondial Netflix appelé TUDUM, et nous clarifions exactement ce que vous pourrez voir pendant les trois heures que dure l’événement.

Nous ne sommes qu’à quelques heures de l’événement mondial attendu que Netflix TUDUM où ils présenteront toutes leurs futures premières à la fois dans des séries, des films et des documentaires, et que vous pourrez profiter totalement gratuitement dans le confort de votre maison tout en voyant non seulement des avant-premières, mais aussi des déclarations et des interviews avec votre favori acteurs et actrices.

Il y aura dix contenus que Netflix diffusera lors de cet événement appelé TUDUM, et on ne parle pas seulement de grandes productions comme The Witcher, Stranger Things, La Casa de Papel ou Ozark, mais aussi d’interviews de certaines célébrités et que vous ne serez pas capable de voir n’importe où ailleurs.

Que vous soyez abonné ou non, vous pourrez regarder gratuitement l’événement mondial TUDUM pendant trois heures passionnantes qui vous feront repenser l’abonnement à cette plateforme si vous ne l’avez pas encore.

Événement mondial TUDUM de Netflix : horaires, bandes-annonces exclusives et comment le regarder en ligne

Calendrier de l’événement et où le regarder en ligne

L’événement mondial TUDUM de Netflix se tiendra aujourd’hui Samedi 25 septembre à 18h00 horaire péninsulaire espagnol, et durera trois heures.

L’événement Netflix TUDUM peut être vu totalement gratuitement via les différentes chaînes YouTube de l’entreprise, en particulier nous vous conseillons de le regarder via Netflix Espagne à ce lien.

Annonces attendues

Nos collègues de HobbyConsolas ont créé une galerie où vous pourrez découvrir tout le contenu qui se déroulera pendant les première, deuxième et troisième heures de l’événement.

Nous aurons un aperçu de la quatrième saison de Cobra Kai, la séquence d’ouverture de Cowboy Bebop, la nouvelle saison d’Ozark, un extrait exclusif du film d’action Alerte rouge, La Casa de Papel, Stranger Things et bien plus encore.

Ce seront les acteurs eux-mêmes qui montreront différentes avancées, même s’ils seront également interviewés. Nous aurons des acteurs et actrices de la stature de Henry Cavill, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Álvaro Morte, Omar Sy, Elliot Page, John Cho, Jennifer Lawrence ou Dwayne Johnson.

Vous avez donc déjà un samedi après-midi divertissant étant donné que pendant trois heures, vous pouvez regarder plus de 30 aperçus exclusifs du prochain contenu que vous pouvez voir sur Netflix.