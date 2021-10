Événement OVNI GTA Online : tous les emplacements OVNI

Grand Theft Auto a depuis longtemps abandonné ses racines de gangster sim granuleux, et pour accompagner les motos volantes et les manigances bigfoot, ce week-end Événement OVNI de GTA Online ajoute un avantage extraterrestre à Los Santos et à l’état de San Andreas.

Appeler cela un événement peut être un peu exagéré, mais l’OVNI ne sera dans GTA Online que pour une durée limitée – apparemment jusqu’au jeudi 21 octobre prochain.

Cela vaut la peine d’être visité et est assez similaire à la rencontre d’OVNI dans Red Dead Redemption 2.

Où voir l’événement GTA Online UFO

Pour avoir votre rencontre rapprochée du genre GTA Online, rendez-vous sur le cap du côté nord-ouest de la carte, à l’ouest du mont Chiliad, à côté de la forêt de Paleto et au sud de la baie de Paleto.

Votre enlèvement potentiel ne peut se produire que la nuit, lorsque l’OVNI apparaît entre les heures de jeu de 22 heures à 3 heures du matin.

Lorsque vous atteignez le bon point sur la carte, approchez-vous de la plage et regardez vers le ciel. Vous pourrez voir brièvement l’OVNI avant qu’il ne disparaisse.

Si vous voulez le revoir, il vous suffit de quitter la zone et de revenir pour le faire réapparaître.

Selon YouTuber Mr GTA Online, l’emplacement de l’OVNI changera tout au long de la durée de l’événement, apparaissant sur différents sites de la côte nord de San Andreas à différents jours.

La carte complète de l’endroit où l’OVNI est censé se reproduire se trouve à la fin de leur vidéo intégrée ci-dessous :

Si vous ne pouvez pas regarder une vidéo pour une raison quelconque, les emplacements sont les suivants :

Directement hors la rive nord de l’ile, à droite de Paleto Bay, au-dessus de l’OVNI submergé écrasé sur samedi

À le sommet du mont Chiliade au dimanche

À proximité le phare sur la côte est de l’île, à l’est de Grapeseed, sur Lundi

À la tour radio du camp altruiste dans la région sauvage de Chiliad State Mountain, sur le côté ouest de la carte, sur Mardi

Dessus le camp Alien sur le côté est de Sandy Shores au sud-est de la mer d’Alamo sur Mercredi

Il y a eu beaucoup de spéculations sur les raisons pour lesquelles Rockstar a ajouté un événement aussi mystérieux et éphémère dans GTA Online. Serait-ce un indice sur un événement futur, quelque chose de plus impliqué pour Halloween, ou même un indice vers une partie du prochain casse ?

Pour en savoir plus sur GTA Online, voici nos guides sur la configuration du Diamond Casino Heist, la préparation du Cayo Perico Heist et la mise en route de la mise à jour Los Santos Tuners.