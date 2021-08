Événement Pokemon Sword And Shield Shiny Vanilluxe maintenant en ligne

Un nouvel événement Max Raid est en cours dans Pokemon Sword and Shield. Jusqu’au 8 août, une poignée de Pokémon sur le thème de l’été apparaîtront plus fréquemment dans les tanières Max Raid dans les deux jeux, y compris Shiny Vanilluxe.

Tout au long de l’événement, vous serez plus susceptible de rencontrer Fan Rotom, Seaking, Heracross, Pinsir et Ninjask dans Max Raids à travers la zone sauvage, l’île d’Armure et la toundra de la Couronne. Vanilluxe apparaîtra également plus fréquemment et vous aurez la chance de rencontrer une version Shiny dans Max Raids cinq étoiles.

Certains des Pokémon présentés dans le dernier événement de Sword and Shield

L’événement Max Raid se déroule jusqu’à 16 h 59 PT / 19 h 59 HE / 23 h 59 UTC le dimanche 8 août, ce qui ne vous laisse que quelques jours pour participer.

Avant que l’événement Pokemon puisse commencer à apparaître dans le jeu, vous devez d’abord actualiser vos tanières Max Raid. Vous pouvez le faire soit en vous connectant en ligne via le Y-Comm, soit en ouvrant Mystery Gift à partir de l’écran du menu et en sélectionnant Obtenez les nouvelles de la zone sauvage.

Dans d’autres nouvelles de Pokemon, New Pokemon Snap a reçu sa première mise à jour gratuite plus tôt cette semaine. La mise à jour a introduit trois nouvelles zones dans le jeu et 20 Pokémon supplémentaires à photographier. Pokemon Unite a également reçu quelques mises à jour récemment, ajoutant un nouveau Pokémon jouable, Gardevoir, et apportant des changements d’équilibre assortis.

D’autres jeux Pokemon sont en route vers Nintendo Switch au cours des prochains mois. Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl sortiront pour le système le 19 novembre, tandis que Pokemon Legends: Arceus sera lancé le 28 janvier. Vous pouvez en savoir plus dans notre guide de précommande Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl et Pokemon Legends: Arceus guide de précommande.

