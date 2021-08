Événement Samsung Galaxy Unpacked 2021 le 11 août : du Galaxy Z Fold 3 au Galaxy Watch 4, tout à prévoir

Lors de l’événement Samsung Galaxy Unpacked 2021, le géant de la technologie peut probablement annoncer les nouveaux appareils pour ses téléphones pliables

Samsung Galaxy déballé 2021 : L’événement Galaxy Unpacked 2021 de Samsung devrait avoir lieu le mercredi 11 août à 19h30 et l’anticipation est grande. Cependant, grâce au moulin à rumeurs, nous avons déjà reçu une bonne quantité de fuites et avons donc une assez bonne idée de ce que Samsung a prévu pour son grand événement. L’événement, qui se tiendrait à nouveau virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus, verrait le dévoilement de la prochaine gamme de produits Samsung Galaxy, et voici à quoi vous pouvez vous attendre.

Lire aussi | Samsung annonce Exynos W920, le chipset qui alimentera très probablement la prochaine Galaxy Watch 4

Lors de l’événement Samsung Galaxy Unpacked 2021, le géant de la technologie peut probablement annoncer les nouveaux appareils pour ses téléphones pliables – les gammes Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Selon les rumeurs, Z Fold 3 et Z Flip 3 seraient introduits mais ne seraient pas beaucoup améliorés en termes de conception. La plupart des mises à jour devraient être en termes de spécifications, les deux nouveaux ajouts étant susceptibles d’avoir les dernières spécifications et fonctionnalités.

Cependant, les deux téléphones devraient également être proposés dans de nouvelles options de couleur, et Flip va probablement avoir un écran extérieur retravaillé ainsi qu’un boîtier de caméra. Une nouvelle fonctionnalité majeure que Z Fold 3 devrait obtenir, cependant, est sa prise en charge du stylet, comme l’a confirmé Samsung. De plus, il n’y aurait pas non plus de nouvelle note dans la gamme en 2021, a précisé la société. En dehors de cela, le Z Flip 3 est susceptible d’avoir un écran de couverture plus grand, et selon les rapports, Samsung pourrait avoir rétréci les lunettes sur Flip 3.

Galaxy Watch 4 est également susceptible d’être présenté lors de l’événement, probablement en deux modèles – Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Ce dernier aurait également une lunette tournante. Les deux montres fonctionneraient sur Wear OS 3, la plate-forme de montres connectées développée conjointement par Samsung et Google.

Enfin, les téléspectateurs peuvent s’attendre à découvrir les Galaxy Buds 2, les prochains écouteurs véritablement sans fil du géant de la technologie. Bien qu’ils ne soient pas très différents de la version précédente en termes de conception, de nouvelles couleurs et fonctionnalités telles qu’une meilleure réduction du bruit peuvent être attendues.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.