Événement Samsung Wear OS prévu pour le MWC 2021

L’une des plus grandes surprises de 2021 à ce jour est l’annonce que Samsung et Google s’associent pour affronter le roi de l’industrie des montres intelligentes : Apple. Samsung et Google (et Fitbit nouvellement acquis par Google) travailleront ensemble pour faire de la plate-forme Wear OS de Google un meilleur concurrent de watchOS d’Apple.

Bien que nous ayons entendu un peu de Google sur ce partenariat, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de Samsung. Cela changera le 28 juin lorsque Samsung organisera un événement centré sur les montres intelligentes au Mobile World Congress.

Selon la liste officielle, l’événement Samsung présentera des nouvelles sur “l’écosystème Galaxy” ainsi qu’une “nouvelle expérience de montre”. Samsung prétend qu’il “réinvente les montres intelligentes”, laissant peu de doute sur le sujet de la majeure partie de l’événement.

Ce sera le premier examen approfondi de l’expérience Samsung Wear OS de Samsung lui-même. Bien qu’il soit peu probable que Sammy lance un nouveau matériel Galaxy Watch pendant l’événement virtuel, c’est une possibilité. Cependant, il n’est pas déraisonnable de supposer que nous pourrions réellement avoir un aperçu de ce à quoi ressemble le nouveau Wear OS.

Les prochains Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4 exécuteront probablement le nouveau système d’exploitation Wear. Ce seront les premières montres intelligentes non-Tizen de la société depuis des années.