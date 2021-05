Événement spécial de Cardano Africa aigri par des appels de vérification des faits

Compartir

L’événement spécial Afrique a été diffusé jeudi et a présenté les développements de Cardano sur le continent. Au moment d’écrire ces lignes, l’émission a atteint plus de 120000 vues et le PDG d’IOG, Charles Hoskinson, l’a qualifiée de l’émission la plus populaire qu’ils aient réalisée à ce jour.

Bien que la réponse ait été largement positive, avec un large éventail de publications majeures et cryptographiques couvrant l’événement, Hoskinson a évoqué un manque évident de couverture de CoinDesk. Le rédacteur en chef de CoinDesk, Marc Hochstein, a déclaré qu’ils attendaient toujours une réponse du ministère éthiopien.

«La réponse des médias a également été incroyable, nous avons été interviewés par le Financial Times, Cointelegraph, mon seigneur, ils l’ont vraiment couvert, CityAM, New York Times et des dizaines d’autres. Plus de nouvelles sortiront. Notamment absent, je ne peux pas le voir pour le moment, je ne sais pas s’il est couvert ou non. Je n’ai pas vérifié ma liste de médias, c’était CoinDesk. ”

La stratégie africaine de Cardano

Cardano travaille sur l’adoption de la blockchain en Afrique depuis de nombreuses années.

Hoskinson a déclaré qu’il avait fondé IOG dans le but d’égaliser les mondes développé et en développement. Ajoutant que les pays développés tiennent beaucoup de choses pour acquis comme les paiements, l’assurance, le crédit, etc. En revanche, une infrastructure médiocre dans les pays en développement rend même des tâches simples, comme être payé, un processus laborieux.

«J’ai démarré mon entreprise en février 2015 avec le rêve de donner une identité économique à ceux qui n’en ont pas. La réalité est que le monde vit toujours dans deux configurations différentes. Un pour les développés et un pour le développement. “

La nouvelle du partenariat du ministère éthiopien de l’éducation avec Cardano à travers la solution Atala PRISM a éclaté avant l’événement spécial Afrique. L’accord vise à améliorer les perspectives d’éducation et d’emploi grâce à un système d’enregistrement des résultats des élèves et des enseignants basé sur la blockchain. Il vérifiera numériquement les notes et permettra le suivi des performances scolaires.

L’annonce la plus importante lors de l’événement spécial Afrique a été la nouvelle du développement des infrastructures en Tanzanie. Vous verrez un lien vers World Mobile pour fournir un accès Internet mobile et une infrastructure d’inclusion financière pour permettre la banque, les prêts, les assurances, etc.

Hoskinson défend l’affirmation selon laquelle il fait un rapide

Malgré les réalisations monumentales d’IOG en Afrique, Hoskinson a souligné le manque de couverture de CoinDesk à cet égard.

Plusieurs représentants de la publication ont contourné la question, avec son rédacteur en chef, Hochstein, demandant la preuve des allégations directement «de la bouche du cheval».

C’est une ambassade qui n’est pas le ministère. Il serait étrange de faire confiance à un tweet d’une ambassade américaine dans un autre pays pour confirmer ce que HUD ou DOD sont censés faire. Nous devons l’entendre de la bouche du cheval. – M arc H ochstein (@MarcHochstein) 29 avril 2021

Hoskinson a estimé que ce degré de vérification des faits est une demande extrême compte tenu des multiples sources de preuves déjà disponibles, y compris directement du ministre éthiopien de l’éducation, Dr.-Ing. Getahun Mekuria, qui a pris la parole lors de l’émission de jeudi.

“Apparemment, le ministre apparaissant devant la caméra pour parler de la relation, les canaux officiels du gouvernement tweetant sur la relation et les principales publications comme le New York Times ne sont pas assez bons pour que l’éditeur de CoinDesk fasse une annonce officielle.”

Hoskinson a qualifié la réponse de bizarre et a déclaré que le camouflet ne se limitait pas à attendre la confirmation des faits.

Source: ADAUSDT sur TradingView.com