Apple organise son prochain grand événement matériel à 10h PT / 13h HE. L’événement s’intitule « Unleashed » et bien que nous ne sachions pas exactement ce qu’Apple va lancer, le design en pointillés sur l’invitation pourrait être un indice sur les écrans miniLED haute résolution attendus pour les nouveaux MacBook Pro. Ces nouveaux MacBook Pro plus puissants seront probablement disponibles dans des tailles d’écran de 14 et 16 pouces et pourront avoir des lecteurs SD et des ports HDMI et MagSafe.

Et peut-être (enfin) qu’Apple pourrait également lancer de nouveaux AirPod. Il semble également probable que nous obtiendrons une date de sortie pour macOS Monterey, qui a été annoncé en même temps qu’iOS 15 et iPadOS 15, mais reste en version bêta. Le moulin à rumeurs a également prédit la fin de la Touch Bar.

À QUELLE HEURE EST L’ÉVÉNEMENT « UNLEASHED » D’APPLE ?

Vous pouvez vous connecter à la diffusion en direct, qui commence à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE le lundi 18 octobre. Si vous manquez la diffusion en direct, vous pourrez probablement voir une rediffusion une fois l’événement terminé.

O PUIS-JE LE REGARDER ?

Apple héberge le flux sur son site Web et le diffuse également sur YouTube. Le flux YouTube est intégré ci-dessus pour votre commodité.