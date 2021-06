Événement Wild Rift Patch 2.3 Broken Blades : durée, missions, récompenses, etc.

Aidez à défendre Ionia en choisissant le bon champion.

Avec l’arrivée de la dernière mise à jour de League of Legends: Wild Rift 2.3, Riot a annoncé l’événement Broken Blades où les joueurs peuvent acquérir gratuitement l’un des nouveaux champions à venir, Riven ou Irelia, en accomplissant diverses missions. Cependant, si vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez également les obtenir dans le magasin en dépensant 5 500 Blue Motes ou 725 Wild Cores pour chaque champion.

Sinon, si vous en voulez un gratuitement, voici les détails complets concernant l’événement Broken Blades.

Durée de l’événement Lames brisées

L’événement Broken Blades est en cours et sera disponible pour que les joueurs terminent les missions et obtiennent les champions et récompenses respectifs jusqu’au 15 juin 2021.

Pour participer à cet événement, vous devez vous connecter au jeu et choisir un champion, pour débloquer ses missions et récompenses.

Missions et récompenses

Étant donné que vous devez choisir entre Irelia et Riven avant de pouvoir terminer les missions pour obtenir des récompenses, les missions sont également différentes pour les deux. Voici une liste de toutes les missions requises pour terminer l’événement sous la bannière de Riven :

Riven, les missions principales de l’exilé

Éprouvé au combat

Objectif : jouer à cinq parties ou participer à un retrait de First Blood. Récompenses : icône Maidens of the Blade

Cela peut faire mal

Objectif : infliger 65 000 points de dégâts aux champions ennemis Récompenses : 150 grains bleus

Le dernier debout

Objectif : jouer à cinq parties ou gagner une partie en ayant au moins 15 éliminations. Récompenses : babiole You’ve Been Exiled

Déroutez-les !

Objectif : En équipe, tuez un total de 1 000 serviteurs Récompenses : 150 Blue Motes

Guerrier redoutable

Objectif : jouer à cinq parties ou obtenir un triple kill ou plus Récompenses : coffre de sélection de champion des lames brisées (Riven ou Irelia)

Le butin de guerre

Objectif : Gagnez 60 000 or Récompenses : 150 Blue Motes

Diriger l’avant-garde

Objectif : Jouez à cinq parties ou gagnez une médaille de rang S Récompenses : Coffre de sélection de pose de lames brisées (Riven Pose ou Irelia Pose)

L’ancien ennemi

Objectif : En équipe, tuez le Baron Nashor deux fois Récompenses : 150 Blue Motes

La tempête et l’épée

Objectif : jouer à cinq parties ou en tant que Riven, éliminer un champion ennemi récemment touché par Wind Slash. Récompenses : icône Fureur de la lame

Missions secondaires

Pour les premières terres !

Objectif : Jouez à cinq parties ou gagnez une partie en tant que champion ionien Récompenses : 20 Poro Coins

Défi accepté

Objectif : infliger 65 000 points de dégâts aux champions ennemis Récompenses : 150 grains bleus

Aveugler leurs scouts

Objectif : Jouez à cinq parties ou détruisez au moins six protections ennemies en une seule partie Récompenses : 20 Poro Coins

Indigne de la lame

Objectif : En équipe, tuez un total de 1 000 serviteurs Récompenses : 150 Blue Motes

Lumière sur vos pieds

Objectif : Jouez à cinq parties ou gagnez une partie en moins de 14 minutes Récompenses : 20 Poro Coins

Toutes les richesses d’Ionia

Objectif : Gagner 60 000 or Récompenses : 150 Blue Motes

Pacifier les Drakes

Objectif : Jouez à cinq parties ou gagnez une partie où votre équipe a vaincu au moins deux dragons Récompenses : 20 Poro Coins

Triompher de l’oubli

Objectif : En équipe, tuez le Baron Nashor deux fois Récompenses : 150 Blue Motes

Grâce sans effort

Objectif : jouez à cinq parties ou en tant qu’Irelia, utilisez Bladesurge pour foncer vers trois champions ennemis différents en cinq secondes. Récompenses : 20 pièces de Poro

Irelia, les missions principales du Blade Dancer

Voici une liste de toutes les missions et récompenses associées à Irelia, The Blade Dancer :

Pour les premières terres !

Objectif : Jouez à cinq parties ou gagnez une partie en tant que champion ionien Récompenses : icône Maidens of the Blade

Défi accepté

Objectif : infliger 65 000 points de dégâts aux champions ennemis Récompenses : 150 grains bleus

Aveugler leurs scouts

Objectif : jouer à cinq parties ou détruire au moins six protections ennemies en une seule partie Récompenses : boule tranchante et mortelle

Indigne de la lame

Objectif : En équipe, tuez un total de 1 000 serviteurs Récompenses : 150 Blue Motes

Lumière sur vos pieds

Objectif : Jouez à cinq parties ou gagnez une partie en moins de 14 minutes Récompenses : Coffre de sélection de champion des Lames brisées (Riven ou Irelia)

Toutes les richesses d’Ionia

Objectif : Gagner 60 000 or Récompenses : 150 Blue Motes

Pacifier les Drakes

Objectif : jouer à cinq parties ou gagner une partie où votre équipe a vaincu au moins deux dragons Récompenses : coffre de sélection de pose de lames brisées (pose Riven ou pose Irelia)

Triompher de l’oubli

Objectif : En équipe, tuez le Baron Nashor deux fois Récompenses : 150 Blue Motes

Grâce sans effort

Objectif : jouez à cinq parties ou en tant qu’Irelia, utilisez Bladesurge pour foncer vers trois champions ennemis différents en cinq secondes. Récompenses : icône Fureur de la lame

Missions secondaires

Éprouvé au combat

Objectif : Jouez à cinq parties ou participez à un retrait de First Blood Récompenses : 20 Poro Coins

Cela peut faire mal

Objectif : infliger 65 000 points de dégâts aux champions ennemis Récompenses : 150 grains bleus

Le dernier debout

Objectif : Jouez à cinq parties ou gagnez une partie en ayant au moins 15 retraits Récompenses : 20 Poro Coins

Déroutez-les !

Objectif : En équipe, tuez un total de 1 000 serviteurs Récompenses : 150 Blue Motes

Guerrier redoutable

Objectif : Jouez à cinq parties ou obtenez un triple kill ou plus Récompenses : 20 Poro Coins

Le butin de guerre

Objectif : Gagner 60 000 or Récompenses : 150 Blue Motes

Diriger l’avant-garde

Objectif : Jouez à cinq parties ou gagnez une médaille de rang S Récompenses : 20 Poro Coins

L’ancien ennemi

Objectif : En équipe, tuez le Baron Nashor deux fois Récompenses : 150 Blue Motes

La tempête et l’épée

Objectif : jouer à cinq parties ou en tant que Riven, éliminer un champion ennemi récemment touché par Wind Slash. Récompenses : 20 pièces de Poro

Il convient de noter que quelle que soit l’équipe que vous choisissez pour terminer les missions de l’événement, vous pouvez débloquer n’importe quel champion de votre choix.

