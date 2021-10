Événements GTA Online Slashers et Phantom Car Halloween : comment générer des slashers

Les rues de Los Santos ne sont pas sûres la nuit. Des monstres de cinéma célèbres arpentent les trottoirs de GTA en ligne, plus affamé de sang qu’un hacker avec des wallhacks de lance-roquettes illimités.

Ajouté au jeu cette saison effrayante sont 4 Slashers d’Halloween inspiré par certains des méchants les plus notoires du monde – apparaissant derrière vous quand vous vous y attendez le moins. Sur la route, vous pouvez venir griller avec un possédé Voiture fantôme comme dans l’histoire de Stephen King, Christine – ou si vous voulez ma référence préférée, une voiture-garou comme Bender se transforme en cet épisode d’Halloween de Futurama.

Comme vous pouvez vous y attendre, les Slashers et Phantom Car de GTA Online n’apparaissent que la nuit, mais si vous parvenez à les vaincre, vous obtiendrez une récompense spéciale une fois le cauchemar terminé.

Où trouver des slashers dans GTA Online

Il existe 4 slashers différents qui peuvent apparaître dans GTA Online, chacun inspiré par un méchant de film différent : comme Pennywise, Jason Voorhees, Michael Myers et Freddy Kreuger.

Selon Tez2, la source du jeu Rockstar en série sur Twitter, il existe une liste d’exigences pour apparaître dans un Slasher :

Ce doit être entre les heures de jeu de 21 h 00 à 5 h 00

Vous ne pouvez pas conduire un véhicule aquatique, volant, armé ou spécial Il y a un temps de recharge de 15 minutes entre les instances de l’événement

Chaque Slasher apparaît dans une zone particulière de la carte :

Le clown apparaît dans La ville de Los Santos

Le Psycho à la Jason Voorhees apparaît dans les collines de Vinewood, Great Chaparral, les collines/vallée de Tongva, le canyon de Banham

Le Fiery Driver apparaît à la piste Redwood Lights et autour de La Puerta à Los Santos

Et enfin, le Michael Myers-esque Sack Slasher apparaît au nord de la carte autour des zones de la baie de Paleto, du mont Chiliad et de la mer d’Alamo

Pour un guide visuel des emplacements Slasher, nous avons intégré une vidéo des vidéos de la série GTA ci-dessous.

Vous saurez une fois qu’un Slasher apparaîtra, car un effet sonore se produira, comme un rire diabolique et un klaxon pour le clown.

Comment faire apparaître la voiture fantôme dans GTA Online

La voiture fantôme apparaît dans les mêmes conditions que les Slashers, mais vous devez être dans une session avec plus d’un joueur.

C’est parce qu’il choisira au hasard un joueur dans la session à suivre et à traquer.

Récompense des slashers de GTA Online

Si vous réussissez la tâche peu enviable de vaincre l’un des slashers de GTA Online, le 1er novembre, vous recevrez un t-shirt exclusif Twilight Knife pour votre personnage, comme indiqué ci-dessus.

Pour plus de plaisir d’Halloween dans GTA Online, consultez les lieux des événements OVNI.