Événements Pokemon Go d’août 2021: déverrouillages ultra, nouvelle percée dans la recherche, etc.

Le développeur de Pokemon Go, Niantic, a décrit certains des événements qu’il organisera dans le jeu mobile Pokemon en août. Le studio propose un certain nombre d’activités pour le mois prochain, notamment de nouvelles heures Spotlight, une journée communautaire de deux jours, une nouvelle rencontre Research Breakthrough et trois événements Ultra Unlock. Ci-dessous, vous pouvez en savoir plus sur tout ce qui se passe dans Pokemon Go en août 2021.

Percée de recherche d’août : Chimecho

Niantic actualise les tâches et les récompenses de recherche sur le terrain de Pokemon Go à partir du 1er août, y compris une nouvelle rencontre de découverte de la recherche. Chaque fois que vous réalisez une percée dans la recherche en août 2021, vous gagnerez une chance d’attraper le Pokémon Acier/Psychique Chimécho. En plus de cela, vous gagnerez le double de l’XP habituel chaque fois que vous réaliserez une percée dans la recherche.

Calendrier des raids légendaires

Dans le cadre de ses deux événements Ultra Unlock, Niantic ramène les Pokémon légendaires Dialga et Palkia aux raids en août 2021. Dialga apparaîtra jusqu’au 6 août, tandis que Palkia sera disponible immédiatement après jusqu’au 20 août. Niantic dit qu’il partagera plus de détails sur lequel Legendary apparaîtra après cela à une date ultérieure.

23 juillet – 6 août : Dialga6-20 août : Palkia20 août : à confirmer

Calendrier des méga raids

Niantic bouleverse également la rotation des boss de Mega Raid pour août 2021. L’actuel boss de Mega Raid, Mega Charizard X, continuera d’apparaître jusqu’au 6 août, après quoi il sera remplacé par Mega Ampharos. Mega Beedrill suivra à partir du 20 août et Mega Pidgeot terminera le mois à partir du 26 août. Vous pouvez voir le programme complet de Mega Raid ci-dessous :

23 juillet – 6 août : Mega Charizard X6-20 août : Mega Ampharos20-26 août : Mega Beedrill26 août – 1 septembre : Mega Pidgeot

Heures d’ouverture du mois d’août

Chaque mardi soir d’août, Niantic met en lumière un Pokémon différent et un bonus pendant une heure de 18h à 19h, heure locale. Vous pouvez voir le programme complet de l’heure Spotlight d’août ci-dessous.

DateSpotlight PokemonBonus spécial3 aoûtMagnemite2x catch Stardust10 août East Sea Shellos2x catch XP17 août West Sea Shellos2x catch Candy24 aoûtTBA2x transfer Candy31aoûtTBA2x evolution XP

Journée communautaire d’août 2021

Pokemon vedette d’août, Évoli

La journée communautaire d’août se déroulera sur deux jours plutôt qu’un. L’événement aura lieu les 14 et 15 août et mettra en vedette le Pokémon Evolution, Évoli. Eevee apparaîtra dans la nature beaucoup plus souvent que d’habitude pendant l’événement, vous donnant plus de chances de l’attraper et de faire le plein d’Eevee Candy. En plus de cela, chacune de ses formes évoluées apprendra également un mouvement spécial exclusif à la Journée communautaire si vous les faites évoluer entre le 13 et le 16 août.

Événements de déverrouillage ultra

Dialga et Palkia

En récompense d’avoir terminé suffisamment de défis mondiaux pendant Pokemon Go Fest 2021, Niantic organise trois événements spéciaux Ultra Unlock tout au long du mois d’août. Ultra Unlock Part 1: Time est en cours jusqu’au 3 août et présente des Pokémon de différentes époques, y compris Shiny Dialga. Ultra Unlock Part 2: Space suivra du 6 au 17 août et mettra en vedette des Pokémon de différentes régions, ainsi que Shiny Palkia. Le dernier événement Ultra Unlock devrait se dérouler du 20 au 31 août, mais Niantic n’a pas encore partagé d’autres détails à ce sujet.

Allez la nuit de la bataille

Niantic organise une autre Go Battle Night le jeudi 26 août. De 18 h 00 à 23 h 59, heure locale, vous pourrez gagner le triple de la quantité habituelle de Stardust pour gagner des batailles, terminer des séries de batailles et augmenter votre rang. dans la Ligue de Combat Go. Vous pouvez lire plus de détails sur le blog Pokemon Go.

