Événements Pokémon GO d’août détaillés, y compris la journée communautaire Évoli

Après l’énorme succès financier du Pokémon GO Fest 2021, Niantic envisage maintenant l’avenir immédiat de l’application, partageant les détails de tout ce que les joueurs peuvent s’attendre à voir et à faire tout au long du mois d’août.

Ci-dessous, vous trouverez des détails sur les nouvelles rencontres Research Breakthrough, Raid Battle Pokémon, les heures Pokémon Spotlight et plus encore. Continuez à lire si vous souhaitez tirer le meilleur parti du jeu cet été :

Rencontres d’août sur la percée de la recherche

Du dimanche 1er août 2021 à 13h00 au mercredi 1er septembre 2021 à 13h00 PDT (GMT −7), vous rencontrerez Chimecho dans les rencontres Research Breakthrough.

Le double d’XP pour les percées de recherche se poursuivra également tout au long de ce mois dans le cadre de la saison de la découverte !

Lots hebdomadaires de 1 PokéCoin

Tous les lundis d’août, un pack d’achat unique contenant un pass de raid à distance et d’autres objets sera disponible dans la boutique.

Pokémon en vedette dans les raids

Le Pokémon suivant apparaîtra dans des raids cinq étoiles tout au long du mois d’août.

Dialga continuera d’apparaître dans les raids cinq étoiles jusqu’au vendredi 6 août 2021 à 10h00, heure locale. Si vous êtes chanceux, vous pourriez en trouver un Shiny ! Palkia apparaîtra dans des raids cinq étoiles du vendredi 6 août 2021 à 10h00 au vendredi 20 août 2021 à 10h00 heure locale. Si vous êtes chanceux, vous pourriez en trouver un Shiny ! Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur les Pokémon qui apparaîtront dans les raids cinq étoiles après le 20 août.

De plus, les Pokémon Mega-Evolved suivants apparaîtront dans Mega Raids.

Mega Charizard X continuera d’apparaître dans Mega Raids jusqu’au vendredi 6 août 2021 à 10h00 heure locale. Mega Ampharos apparaîtra dans Mega Raids du vendredi 6 août 2021 à 10h00 au vendredi 20 août 2021 à 10h00 heure locale. Mega Beedrill apparaîtra dans Mega Raids du vendredi 20 août 2021 à 10h00 au jeudi 26 août 2021 à 10h00 heure locale. Mega Pidgeot apparaîtra dans Mega Raids du jeudi 26 août 2021 à 10h00 au mercredi 1er septembre 2021 à 10h00 heure locale.

Chaque mercredi d’août, un événement Raid Hour aura lieu de 18h00 à 19h00, heure locale. Les Pokémon suivants seront présentés.

Mercredi 4 août 2021: Dialga

Mercredi 11 août 2021: Palkia

Mercredi 18 août 2021: Palkia

Mercredi 25 août 2021: ???

De plus, un événement bonus Raid Hour aura lieu le lundi 30 août 2021, de 18h00 à 19h00 heure locale.

Heures de Pleins feux sur Pokémon

Au mois d’août, Pokémon Spotlight Hour aura lieu tous les mardis de 18h00 à 19h00 heure locale, et chacun mettra en lumière un Pokémon différent et un bonus spécial !

Mardi 3 août 2021: Magnemite sera à l’honneur, et vous gagnerez le double de Stardust pour avoir attrapé des Pokémon.

Mardi 10 août 2021: East Sea Shellos sera à l’honneur et vous gagnerez deux fois plus d’XP en attrapant des Pokémon.

Mardi 17 août 2021: West Sea Shellos sera à l’honneur, et vous gagnerez deux fois plus de bonbons pour avoir attrapé des Pokémon.

Mardi 24 août 2021: Un certain Pokémon sera à l’honneur, et vous gagnerez le double de Bonbons pour le transfert de Pokémon.

mardi 31 août 2021: Un certain Pokémon sera à l’honneur, et vous gagnerez deux fois plus d’XP pour les Pokémon en évolution.

Ce n’est pas tout, car les 14 et 15 août accueilleront la dernière journée communautaire, cette fois avec Évoli. Vous pouvez trouver tous les détails dont vous avez besoin ici dans notre guide Pokémon GO Community Day en constante évolution.

Dans d’autres nouvelles, “Ultra Unlock Part 2: Space” du jeu débutera le vendredi 6 août, et la troisième GO Battle Night de l’application aura lieu le 26 août de 18h à 23h59, heure locale.

Avez-vous beaucoup joué à Pokémon GO récemment ? Faites le nous savoir dans les commentaires.