Événements Pokemon Go de novembre: date de la journée communautaire, heures de raid, etc.

Les événements de novembre de Pokemon Go sont bientôt là, et nous les avons divisés en catégories ci-dessous. Vous trouverez des informations sur la date de la journée communautaire de novembre, le calendrier des méga raids et des raids de novembre, ainsi que d’autres événements prévus pour Pokemon Go en novembre.

Novembre marquera également la fin de The Season of Mischief, et la saison se terminera par un grand événement qui aura lieu du 26 au 29 novembre.

Date de la journée communautaire de novembre et Pokémon en vedette

La journée communautaire aura lieu le dimanche 21 novembre de 11 h à 17 h, heure locale. Le Pokémon présenté est Shinx, un type électrique.

Rencontres de découverte de la recherche

Les Research Breakthrough Encounters dureront tout le mois de novembre jusqu’à début décembre. Cela signifie que vous avez beaucoup de temps pour attraper le Pokémon présenté, Vullaby, un Pokémon de type Dark and Flying semblable à un vautour.

Méga raids

Les Mega Raids de novembre comprendront Mega Absol, Mega Manectric et Mega Lopbunny. Les Mega Raids étaient un nouveau niveau de Raids ajouté en 2020, et les achèvements réussis donnent Mega Energy, un ingrédient nécessaire pour Mega Evolve votre propre Pokémon.

Heures de raid

Darkrai

Galerie

Les Raid Hours de novembre auront lieu tous les mercredis du mois, de 18h à 19h, heure locale. Les dresseurs rencontreront Darkrai, Cobalion, Terrakion, Virizion et Cresselia.

Parmi les autres événements en jeu de novembre, citons Día de Muertos qui se déroulera du 1er au 2 novembre, le Festival des lumières du 5 au 14 novembre et l’événement de célébration du diamant brillant et de la perle brillante du 16 au 21 novembre. Dans Dia De Muertos de 2020, les joueurs d’Amérique latine ont eu la chance de capturer des Pokémon qui représentaient un élément des vacances. Le Festival des lumières de 2021 sera la première fois que le festival sera célébré dans le jeu.

