Evenepoel renouvelle ses cinq ans avec le Deceuninck Quick Step

06/04/2021 à 15h55 CEST

Le belge Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step), 21 ans, se renouvelle depuis cinq saisons avec la formation qui a remporté le plus de triomphes au cours de la dernière décennie, dont 14 en charge de la perle du cyclisme international, qui a maintenant fini de se remettre de la grave chute qu’elle a subie dans le classique Il Lombardia 2020.

Bien qu’il soit devenu professionnel il y a à peine deux ans, le Belge a déjà accumulé des records de piste exceptionnels, notamment le Championnat d’Europe de contre-la-montre, la Classique de Saint-Sébastien et cinq courses par étapes. Au total, depuis le début de la saison 2019, il a remporté 14 victoires pour l’équipe.

« Je suis vraiment honoré de signer pour les cinq prochaines années. C’est le plus long accord que j’ai signé avec un coureur. Je suis très fier et heureux de rester dans cette merveilleuse équipe, où j’ai déjà connu de nombreux succès, et j’espère que nous pouvons réaliser nos rêves ».

De son côté, le directeur exécutif de Quick-Step, Patrick Lefevere, s’est également réjoui après la signature du nouveau contrat.

«C’est une étape importante pour l’avenir, pour l’équipe. Chacun sait de quoi il est capable. Remco et combien il est talentueux. Comme il l’a dit, il est heureux, et l’un de mes rôles les plus importants est de le garder heureux et de mettre les bonnes personnes autour de lui. Nous sommes heureux que Remco Continuez et nous attendons avec impatience de nombreux autres moments formidables ensemble. »