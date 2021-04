Evercade VS, une nouvelle console de type NES en 2021, cartouches incluses | Jeux

En 2021, nous aurons une nouvelle console de salon. Mais cela ne fonctionnera pas avec les disques Blu-ray 4K, les téléchargements numériques ou dans le cloud. Vous devrez ouvrir un couvercle et insérer une cartouche …

Les jeux vidéo rétro ont frappé dur ces dernières années, grâce à mini consoles. Du pionnier, le NES Classic Mini, à d’autres comme le SNES Classic Mini, le SEGA Mega Drive Mini, le Neo Geo Mini, etc.

Toutes ces consoles sont livrées avec les jeux stockés en mémoire, puisque les cartouches d’origine ont été converties en fichier informatique, jouable via un émulateur.

La société britannique Blaze a surpris tout le monde l’année dernière en lançant une console portable appelée Evercade, qui utiliser des cartouches avec des jeux sous licence. Aujourd’hui, il a annoncé une variante sous la forme d’une console de salon, appelée Evercade VS. Vous pouvez le voir dans cette vidéo:

La version portable de l’année dernière pouvait déjà être connectée à un téléviseur via mini HDMI, mais elle ne permettait qu’à un seul joueur de jouer. Evercase VS permet à quatre joueurs de jouer en multijoueur local avec une résolution de 1080p, soit en mode coopératif, soit en mode compétitif.

La console est livrée avec deux contrôleurs, mais toute autre manette de jeu USB que nous avons à la maison fera l’affaire, de la Xbox classique aux célèbres contrôleurs rétro 8 bits.

Une autre différence par rapport aux dizaines de consoles chinoises rétro qui existent, où les jeux sont tirés d’Internet sans licence, est que Evercade VS fonctionne avec des cartouches qui incluent des jeux sous licence.

Ces cartouches ont des jeux de différentes consoles, qui fonctionnent par émulation: Atari 2600, Atari 7800, Atari Lynx, Intellivision, NES, SNES et Sega Genesis / Mega Drive. Au total, il y a déjà plus de 280 jeux. Bien qu’Evercade VS dispose d’une connexion WiFi pour mettre à jour le firmware, les jeux ne peuvent pas être téléchargés pour le moment.

Les cartouches Evercade peuvent fonctionner sur Evercade VS et vice versa car elles sont identiques. Les jeux Namco font exception, en raison d’un problème de licence. Mais tous ceux qui sortent désormais travailleront sur les deux machines.

La console portable Evercade Il peut être acheté sur Amazon pendant quelques mois pour seulement 69,99 euros. Les cartouches ne coûtent qu’entre 17,99 et 25 euros, et contiennent 6 à 20 jeux.

Le nouveau Evercade VS sera mis en vente le 3 novembre, et selon Hobbyconsolas.com en Espagne, cela coûtera 99 euros.