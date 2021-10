Evercade VS – Une passerelle à faible coût vers les anciens classiques de Nintendo et bien plus encore

Image : La vie de Nintendo

L’ordinateur de poche Evercade de Blaze a été l’une des surprises les plus agréables de 2020; un nouveau matériel qui offrait une alternative aux amateurs de rétro et offrait une large gamme de cartouches physiques remplies de titres classiques (dont beaucoup se trouvaient à l’origine sur les consoles Nintendo) – le tout pour un prix très raisonnable. Aujourd’hui, son créateur donne une nouvelle direction au concept avec l’Evercade VS, un système qui conserve la compatibilité avec (presque) toutes les cartouches Evercade existantes mais se concentre davantage sur l’offre de la meilleure expérience possible sur votre téléviseur – et, comme le son nom l’indique, la perspective d’un bon jeu compétitif à l’ancienne.

L’Evercade VS conserve une grande partie du même langage de conception que son homologue portable, en utilisant le blanc et le rouge comme deux couleurs principales. Cela s’inspire également du livre de Nintendo; la baie de cartouche (qui a en fait deux emplacements – plus à ce sujet sous peu) est cachée derrière un rabat de style NES à l’avant de la machine. En dessous, il y a quatre ports USB pour les contrôleurs, tandis que le bouton d’alimentation se trouve sur le côté droit de la machine. Au dos, il y a le port HDMI et le port Micro USB (tous deux à l’envers, ce qui prête à confusion), ainsi qu’un bouton de réinitialisation, utilisé en cas de plantage du système (quelque chose qui heureusement ne s’est pas produit lors de notre examen période). Il n’y a pas de câble HDMI inclus dans la boîte, Blaze affirmant que cela aide à réduire le coût de l’unité (la plupart des ménages ont au moins un câble HDMI de rechange, donc ce n’est pas grave). Il n’y a pas non plus de bloc d’alimentation, mais la plupart des téléviseurs modernes offrent le port USB 5V requis pour alimenter l’Evercade VS.

Le contrôleur Evercade VS offre à peu près la même disposition que l’ordinateur de poche Evercade, mais a deux boutons d’épaule supplémentaires. Il y a aussi un bouton de menu qui vous ramène à l’interface utilisateur étonnamment fluide de la console pendant le jeu. Le pad est confortable à utiliser, offre une qualité de construction impressionnante et possède un excellent D-Pad (tout comme la version portable du système), mais il semble légèrement trop léger, compte tenu de sa taille.

Petit, élégant et agréable à regarder, l’Evercade VS présente un design soigné et la possibilité de charger deux chariots à la fois vous évitera d’avoir à vous lever du canapé. La bande LED à changement de couleur sous le rabat de la cartouche est également une belle touche. (Images : Nintendo Life)

La bonne nouvelle si vous rencontrez le moindre problème avec le pad est que l’Evercade VS prend en charge une large gamme de contrôleurs USB – bien que nous devons noter à ce stade que le système de remappage intégré de la console ne fonctionne pas toujours bien. Par exemple, nous avons constaté que quelle que soit la clé USB que nous utilisions – et nous en avons testé plusieurs, y compris la tablette Legacy 16 de Retro-Bit et le contrôleur fourni avec le Mega Drive Mini – aucun d’entre eux ne fonctionnerait dans le jeu lorsque vous jouez au Data East Cartouche Collection Evercade. Nous pouvions naviguer correctement dans l’interface utilisateur et même remapper les boutons, mais les pads n’étaient pas détectés par les jeux eux-mêmes.

Nous avons été en contact avec Blaze à ce sujet, et ils étudient la question ; Il est clair qu’offrir une prise en charge aussi étendue pour autant de tablettes USB va créer des problèmes de démarrage au départ, mais le WiFi intégré de la console signifie que les mises à jour du système peuvent être déployées par liaison radio pour résoudre ces problèmes (le WiFi ne le fait malheureusement pas. t étendre à l’offre de jeu en ligne, il convient de le noter). Il convient également de noter que si vous possédez déjà l’Evercade portable, vous pouvez utiliser un câble spécial pour le connecter à l’Evercade VS et l’utiliser comme contrôleur.

L’Evercade VS est livré avec une interface utilisateur révisée qui est considérablement plus fluide que celle de la version portable (Blaze déclare que l’Evercade d’origine recevra bientôt une mise à jour du système qui rendra son interface utilisateur plus conforme à l’Evercade VS). Branchez une cartouche et tous les jeux qu’elle contient s’affichent à l’écran, accompagnés d’une brève description et d’autres détails.

Le contrôleur Evercade VS est largement basé sur l’ordinateur de poche Evercade original, mais offre deux boutons d’épaule supplémentaires. (Images : Nintendo Life)

D’une manière soignée, brancher une cartouche dans le deuxième emplacement de la console ajoute les jeux de cette collection au menu, et vous pouvez utiliser l’interface utilisateur de la console pour filtrer les jeux sur les deux chariots, soit par ordre alphabétique, par année de sortie ou par le nombre de joueurs pris en charge. Les deux baies de cartouches signifient que vous n’avez pas besoin d’échanger les cartouches aussi souvent, et Blaze indique également qu’il existe des «secrets potentiels» qui peuvent être déverrouillés en fonction de la combinaison de chariots que vous utilisez.

L’interface utilisateur de la console vous permet également de choisir un thème, de bricoler le son, de configurer l’accès au réseau, de choisir la langue de votre système et même d’activer un mode « contraste élevé » en option – ce dernier étant une considération d’accessibilité bienvenue. Les options d’affichage sont tout aussi impressionnantes ; l’Evercade VS sort en 1080p et vous pouvez choisir d’afficher les jeux dans leur format d’origine, au pixel près (donc chaque pixel est un carré parfait) ou en plein écran. De plus, vous pouvez choisir d’appliquer des lignes de balayage subtiles ou fortes à l’image pour donner cet aspect CRT – celles-ci peuvent, bien sûr, être désactivées si vous le souhaitez (vous pouvez même appliquer séparément des lignes de balayage à l’interface utilisateur de la console). Il est également possible d’appliquer l’un des six cadres à l’image pour remplir l’espace autrement noir qui l’entoure si vous utilisez les paramètres « rapport d’origine » ou « pixel parfait ».

L’Evercade VS prend en charge presque toutes les cartouches qui ont été lancées pour l’ordinateur de poche Evercade, à l’exception des deux Musée Namco packs – le contrat entre Blaze et Bandai Namco stipule qu’il s’agit d’exclusivités portables et, par conséquent, ils ne démarreront pas sur l’Evercade VS. C’est dommage, car il y a des jeux brillants contenus dans ces deux packs.

Même sans les packs Namco, il existe un nombre impressionnant de jeux disponibles pour l’écosystème Evercade, avec « plus de 280 » titres promis d’ici la fin de 2021. L’émulation est, à notre connaissance, tout à fait parfaite, et il y a des avantages certains à posséder à la fois l’Evercade VS et son frère portable; parce que toutes les données de sauvegarde et les états de sauvegarde sont conservés sur la cartouche elle-même plutôt que sur le système, vous pouvez jouer à un jeu sur votre téléviseur grand écran, puis insérer la cartouche dans votre ordinateur de poche Evercade lorsque vous quittez la maison, en reprenant sans effort là où vous êtes parti désactivé. C’est un concept très similaire à la Nintendo Switch, mais pas aussi élégant car il nécessite deux pièces de matériel au lieu d’une.

Fait intéressant, les correctifs et les mises à jour logicielles peuvent être téléchargés sur la console via WiFi et appliqués au panier physique lui-même – ce qui n’est pas possible sur Switch, les mises à jour du jeu étant stockées sur la console à la place. Par exemple, dans le cas de l’Evercade Mega Cat Studios Collection 2, Le conte de Roniu n’a pas été terminé à temps pour être complètement inclus, donc ce qui se trouve sur le panier est une version « démo » du jeu. Cependant, une fois le titre complet terminé, il peut être téléchargé et ajouté à la cartouche à l’aide de la fonction de mise à jour du système de la console.

Bien qu’il soit juste de dire que certaines des collections Evercade sont plus « remplissantes » que « tueuses », Blaze a, dans l’ensemble, fait un excellent travail en garantissant un support généralisé aux éditeurs pour la console. Les récents packs Codemasters et Bitmap Brothers sont quasiment indispensables (le premier regorge de titres NES tandis que le second inclut l’excellent portage SNES de Le moteur du chaos, ainsi que la PlayStation Speedball suite), et la collection Jaleco bénéficie également de plusieurs jeux Nintendo, comme Astyanax, Bases chargées, Frères de bagarre, Opération Bombe Logique et Super Force de Défense de la Terre. Cependant, la sortie de l’Evercade VS est accompagnée de certains des packs les plus excitants à ce jour – ceux qui incluent des titres d’arcade plutôt que des versions de consoles de salon.

Les jeux Evercade sont livrés avec des manuels en couleur contenant des écrans, des images et des informations. (Images : Nintendo Life)

Le pack Technos Arcade propose Combatribes, Double Dragon II et Double Dragon III (oui, le tristement célèbre qui a essentiellement inventé les micro-transactions – vous pouvez insérer des pièces pour « acheter » des vies et de l’énergie supplémentaires), tandis que les packs Atari et Data East présentent des classiques de la monnaie comme Burger Time, Bad Dudes VS Dragon Ninja, Sly Spy, Asteroids Deluxe, Pong, Super Breakout et plus. Le pack le plus surprenant doit être celui qui couvre la sortie d’arcade de la société espagnole Gaelco ; les Opération Loup-style Chasse aux alligators est peut-être l’un des plus beaux jeux 2D que vous verrez sur l’Evercade, tandis que Rallye du monde est un titre de course 2D que l’on pouvait trouver dans de nombreux pubs britanniques à la fin des années 90 (nous pouvons en témoigner personnellement).

Si Blaze peut continuer à mélanger des classiques bien connus avec des joyaux oubliés de cette manière, l’avenir de la plate-forme Evercade semble plutôt positif; nous ne pouvons qu’espérer qu’il sera en mesure d’obtenir des noms plus importants en 2022, tels que Sega et Capcom, deux sociétés qui ont déjà concédé sous licence leurs titres à des produits similaires (le Game Gadget malheureux de Blaze dans le cas du premier, et Retro -Système domestique Bit’s Generations dans le cas de ce dernier).

Ce qui rend l’Evercade VS d’autant plus attrayant, c’est le fait qu’il est vraiment bon marché. L’ensemble de base – qui comprend une cartouche et un seul contrôleur – commence à partir de seulement 89,99 £. Comparé à d’autres produits rétro concurrents, c’est un rapport qualité-prix impressionnant ; par exemple, l’Intellivision Amico, souvent retardé, vous coûtera près de trois fois ce montant. Étant donné que l’ordinateur de poche Evercade a trouvé sa niche, nous nous attendons à ce que l’Evercade VS connaisse encore plus de succès – et nous aimons le fait qu’il donne aux joueurs un accès légitime à de nombreux jeux qui étaient à l’origine sur les systèmes Nintendo, mais qui ne le sont malheureusement pas. disponible ailleurs aujourd’hui.

Image : La vie de Nintendo

