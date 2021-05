Everclear annonce la tournée ‘Summerland’ 2021 avec Living Color, Hoobastank et Wheatus

EVERCLEAR a annoncé le retour de son “Summerland” tournée en 2021, avec d’autres artistes rock renommés COULEUR VIVANT, HOOBASTANK et BLÉ. Débutant en juillet, la tournée traversera des villes telles qu’Atlantic City, Houston, Cincinnati et Fort Wayne, pour n’en nommer que quelques-unes, et se prolongera éventuellement jusqu’en septembre et début octobre à mesure que les mandats du COVID-19 sont levés et que d’autres dates sont ajoutée. Les billets seront mis en vente ce vendredi 7 mai à 10 h, heure locale.

«Après avoir combattu personnellement le COVID-19 pendant deux mois et géré les symptômes persistants, je suis tellement reconnaissant que les chiffres diminuent, que les vaccins augmentent et que nous ayons la chance de visiter à nouveau les États-Unis. ne soyez pas plus fier de la gamme de groupes alternatifs légendaires de cette année », déclare EVERCLEAR leader et “Summerland” fondateur de la tournée Art Alexakis. “COULEUR VIVANT, HOOBASTANK et BLÉ ont toujours été mes favoris personnels et je suis tellement excité de partager la scène avec eux cet été. Je parle pendant toute la tournée quand je dis que nous sommes absolument ravis et reconnaissants de reprendre la route et de jouer à nouveau en direct pour nos fans, nos amis et notre famille. “

Dans le même ordre d’idées, les membres de HOOBASTANK disent: “Après cette année difficile et sans précédent que tout le monde a traversée, nous ne pourrions pas être plus excités de reprendre la route pour jouer des concerts en direct. Cela fait bien trop longtemps et nous sommes tellement impatients et prêts à voir Encore une fois, les visages de tout le monde. Ajoutez-y le fait que c’est avec des groupes formidables dont nous sommes de grands fans depuis des années et cela le rend encore plus spécial. “

De même, BLÉ chanteur Brendan Brown encourage les fans à se faire vacciner, en déclarant: “Si les rêves se réalisent, ce serait tout pour nous, repartir en tournée, en toute sécurité, avec des artistes que nous admirons depuis des décennies … Tout le monde, s’il vous plaît, faites-vous vacciner afin que nous puissions tous récupèrent notre été, ensemble. “

Créée en 2012 par Alexakis, les “Summerland” La tournée est devenue l’une des destinations estivales préférées des fans et des critiques, avec Pierre roulante le nommant l’un des «10 circuits d’été les plus chauds». Avec EVERCLEAR comme tête d’affiche récurrente, passé “Summerland” les alignements ont présenté des groupes de rock alternatifs notables tels que RAYON DE SUCRE, LIT, AIRE DE JEU MARCY, SOUL ASYLUM, EVE 6, LOCAL H, ESPACE HOG, FLEURS DE GIN, HABITENT, LE CARBURANT, HIFI AMÉRICAIN, LES TOADIES et FILTRE, ce qui en fait une tournée incontournable pour les fans de la nostalgie des années 1990. Dans le cadre de la tournée de cette année, COULEUR VIVANT et HOOBASTANK seront des créneaux alternatifs dans la programmation.

“Summerland” Dates de la tournée 2021:

Juillet 02 – Middletown, NY – Orange County Speedway



03 juillet – Atlantic City, NJ – Orange Loop Arena



08 juillet – Houston, TX – Arena Theatre



09 juillet – Fort Worth, Texas – Billy Bob’s Texas



11 juillet – Cedar Park, TX – HEB Center



15 juillet – Cincinnati, OH – Riverfront Live



16 juillet – Terre Haute, IN – Le Moulin



17 juillet – Fort Wayne, IN – Piere’s



22 juillet – Southaven, MS – Landers Centre



23 juillet – Black Mountain, Caroline du Nord – Silverados



24 juillet – Dothan, AL – L’usine



28 juillet – Evansville, IN – Victory Theatre



30 juillet – Huntsville, AL – Lot arrière central Von Braun



31 juillet – Murfreesboro, TN – Hop Springs



25 septembre – Omaha, NE – Barnato on the Block Festival

D’autres dates seront annoncées.

