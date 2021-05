Everclear révèle la tournée de Summerland 2021 avec Living Color, Hoobastank

Les rockers des années 90, Everclear, ramènent le Summerland Tour pour la première fois depuis 2018. Coup d’envoi à Middletown, le Orange County Speedway de New York le 2 juillet, la tournée mettra en vedette Everclear, Living Color, Hoobastanket Wheatus.

Les billets pour la tournée de Summerland 2021 seront mis en vente le vendredi 7 mai et peuvent être trouvés sur le site officiel de Summerland Tour.

«Après avoir combattu personnellement le COVID-19 pendant deux mois et géré les symptômes persistants, je suis tellement reconnaissant que les chiffres diminuent, que les vaccins augmentent et que nous ayons la chance de visiter à nouveau les États-Unis,» Everclear Le leader Art Alexakis a partagé dans une déclaration.

«Je ne pourrais pas être plus fier de la formation de cette année de groupes alternatifs légendaires. Couleur vivant, Hoobastank, et Wheatus ont toujours été mes favoris personnels et je suis tellement excité de partager la scène avec eux cet été. Je parle pendant toute la tournée quand je dis que nous sommes absolument ravis et reconnaissants de reprendre la route et de jouer à nouveau en direct pour nos fans, nos amis et notre famille.

Alexakis a fondé le Summerland Tour avec Mark McGrath de Sugar Ray. La tournée a fait ses débuts en 2012 et s’est déroulée chaque année jusqu’en 2016 avant de prendre un an de congé et de revenir en 2018.

Les dates actuelles de la tournée de Summerland, qui comprennent 15 spectacles à travers les États-Unis, devraient inclure plus de villes à mesure que les restrictions COVID-19 seront levées au fur et à mesure que l’année se poursuit.

Visitez le site officiel de l’artiste Everclear pour plus de détails sur la visite.

Dates de la tournée Summerland 2021:

2 juillet Middletown, NY Orange County Speedway

3 juillet Atlantic City, NJ Orange Loop Arena

8 juillet Houston, TX Arena Theatre

9 juillet Fort Worth, Texas Billy Bob’s Texas

11 juillet Cedar Park, TX HEB Center

15 juillet Cincinnati, OH Riverfront Live

16 juillet Terre Haute, AU Moulin

17 juillet Fort Wayne, IN Piere’s

22 juillet Southaven, MS Landers Centre

23 juillet Black Mountain, NC Silverados

24 juillet Dothan, AL The Plant

28 juillet Evansville, IN Victory Theatre

30 juillet Huntsville, AL Von Braun Lot arrière central

31 juillet Murfreesboro, TN Hop Springs

25 septembre Omaha, NE VBarnato on the Block Festival