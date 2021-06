Eveready affiche une perte nette de Rs 442,53 crore au cours du trimestre de mars

in

Et ces ajustements n’ont eu aucun impact sur les opérations de l’entreprise, fleuron du groupe Williamson Magor.

Le leader des batteries à piles sèches Eveready Industries a annoncé vendredi une perte nette de Rs 442,53 crore pour le quatrième trimestre clos le 31 mars, car il a procédé à un ajustement exceptionnel de Rs 629,70 crore pour provision pour les dépôts interentreprises (ICD) et les radiations en cours.

Indiquant un exercice de nettoyage du bilan, Eveready a déclaré que les ajustements tels qu’une provision pour l’intégralité du montant impayé des ICD et des créances, la radiation des intérêts courus et la radiation des avances en capital ont été présentés comme des éléments exceptionnels. Et ces ajustements n’ont eu aucun impact sur les opérations de l’entreprise, fleuron du groupe Williamson Magor.

La société avait affiché un bénéfice net consolidé de Rs 63,07 crore au quatrième trimestre de l’exercice 20.

Eveready Industries India a déclaré qu’au 31 mars 2021, elle avait des dépôts intersociétés donnés à certaines sociétés du groupe promoteur et recouvrables d’un montant de 489,29 crores de Rs et des intérêts sur ceux-ci s’élevant à 68,42 crores de Rs.

