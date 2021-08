Eveready nomme un MD conjoint; le bénéfice net augmente de 32% au premier trimestre

in

Au premier trimestre de cet exercice, Eveready a enregistré un bond de 32% d’une année sur l’autre de son bénéfice net à Rs 31,19 crore contre Rs 23,61 crore au cours de la même période de l’exercice précédent. Son bénéfice d’exploitation a augmenté de 7% en glissement annuel à Rs 282,14 crore au cours du premier trimestre de l’exercice 22.

Le conseil d’administration d’Eveready Industries, fleuron du groupe Williamson Magor, a nommé mardi Suvamoy Saha, directeur non exécutif de la société, en tant que co-directeur général.

“La nomination d’un directeur général conjoint est une étape vers l’augmentation de la profondeur de la gestion et la professionnalisation de la gestion alors que la société prévoit de passer à un mode de croissance élevée”, a déclaré à FE le directeur général d’Everready Industries India (EIIL), Amritanshu Khaitan.

EIIL a déclaré que Saha, 62 ans, qui était le directeur à temps plein de l’entreprise, il y a quelque temps, possède une vaste expérience et renforcera le leadership de l’entreprise dans la recherche de processus de réorientation dans le monde post-pandémique et de nouvelles voies de croissance pour sa durabilité à long terme.

Dans un dossier en bourse, le major de la batterie a déclaré que Saha avait été nommé directeur général conjoint avec effet au 10 août, sous réserve de l’approbation des actionnaires. De manière significative, la nomination d’un directeur général conjoint d’Everready est conforme à ce que souhaite la famille birmane, les promoteurs de Dabur. Mohit Burman, vice-président de Dabur India, a souligné que le fabricant de batteries, promu par les Khaitans, devrait être dirigé « de manière professionnelle ».

La famille birmane est le plus grand actionnaire d’Eveready avec une participation d’environ 20 %, tandis que la participation des Khaitans tombe en dessous de 5 %, les banques et les institutions financières continuant d’invoquer et de vendre des actions gagées pour récupérer leurs cotisations auprès d’autres sociétés du groupe qui sont des dettes -monté.

