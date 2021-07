Everest : le casting et d’autres choses que nous savons sur le film d’aventure d’Ewan McGregor

Il y a peu d’expéditions que les aventuriers peuvent entreprendre qui soient plus intimidantes, dangereuses et spirituelles que l’ascension du sommet du mont Everest. La plus haute montagne de la Terre a longtemps fait l’objet de films et maintenant le sommet emblématique recevra à nouveau le traitement cinématographique avec Everest, le prochain film de Doug Liman mettant en vedette Ewan McGregor et Sam Heughan d’Outlander en tant que deux alpinistes rivaux qui sont partis en 1921 pour devenir le premier à se tenir là où aucun homme ne s’était tenu auparavant : le sommet de la Terre.

Au cours des deux prochaines années, Doug Liman, qui prévoit également de tourner un film de Tom Cruise dans l’espace, emmènera son casting de stars, son équipe de production talentueuse et son ambition sans limite pour raconter l’une des histoires les plus exaltantes et fascinantes sur un groupe d’amateurs de sensations fortes et de faiseurs d’histoire qui ne voulaient qu’une chose et une seule : devenir l’étoffe de la légende.