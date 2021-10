Everett Morton, batteur de The Beat, décède à 71 ans

L’influent batteur de ska Everett Morton, qui était surtout connu pour son travail avec The (English) Beat, est décédé à l’âge de 71 ans. La nouvelle a été annoncée hier (9 octobre) le Les réseaux sociaux de The Beat. La cause du décès n’a pas été annoncée.

« C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer le décès d’Everett Morton, un homme magnifique et talentueux », a écrit le groupe. « Sa famille est naturellement en deuil. Merci de respecter leur vie privée. RIP Gaffah !

Le conservateur du Coventry Music Museum, Pete Chambers BEM, a rendu hommage à Morton dans The Coventry Observer, le décrivant comme « la salle des machines du groupe de ska. C’était un vrai gentleman », a-t-il dit, « s’exprimant doucement, charmant, toujours solidaire et toujours là pour les gens ».

« Son jeu de batterie était incroyable, figurant dans le Top 10 des hit-parades tels que « Tears Of A Clown », « Mirror In The Bathroom » et « Can’t Get Used To Losing You » et le Top 10 des albums I Just Can’t Stop It et Wha’ppen’.

« Un style plus frénétique est évident sur des chansons comme ‘Ranking Full Stop’, tandis que son jeu de batterie sur ‘Whine and Grine’ est superbement inventif. Contrairement à de nombreux batteurs, Everett a joué tout le kit, créant une tapisserie rythmique toujours évidente sur chaque piste Beat.

Né à St Kitts en 1950, Morton a déménagé à Birmingham au milieu des années 60, où il a fréquenté une école de batterie. Il est devenu connu pour un style de batterie distinctif, avec son kit configuré comme il le serait pour un batteur droitier bien qu’il soit gaucher. Il a ensuite commencé à jouer dans le groupe de son cousin, formant The Beat en 1978 aux côtés de Dave Wakeling, David Steel, Andy Cox et Classement Roger.

Après avoir signé avec 2-Tone Records basé à Coventry, ils ont fait leur première apparition dans les charts en 1979 avec « Tears Of A Clown/Ranking Full Stop », qui a culminé à la 6e place. Ils ont ensuite créé leur propre label, Go-Feet.

Ils ont sorti trois albums durant leur principale période d’activité : I Just Can’t Stop It en 1980, Whappen ? en 1981, et Special Beat Service en 1982, qui présentait l’un des tubes les plus connus du groupe, « Save it for Later ».

« Everett avait assez peur de tout ce que vous pourriez appeler du punk, je pense, alors il a tout mis en 4 sur la grosse caisse et c’est ce qui lui donne le son de la boîte à rythmes », a déclaré Dave Wakeling, fondateur du magazine The Beat in Face en 1981. .

« C’est un joueur si fort et il était tellement meilleur que le reste d’entre nous quand nous avons commencé que s’il pensait que nous allions mal, il nous arrêterait juste avec un rouleau – nous resterions là bouche bée jusqu’à ce qu’il laisse nous revenir.

Après leur séparation en 1983, Morton a formé The International Beat avec le saxophoniste jamaïcain Saxa et le chanteur basé à Birmingham Tony Beet, publiant un album intitulé The Hitting Line en 1990. The Beat s’est réuni périodiquement sous diverses formes jusqu’à la mort de Ranking Roger d’un cancer en 2019.