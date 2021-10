Evergrande : Apprendrons-nous jamais ?

Domino de la maison qui tombe ? – image : Ewan Blanc

E vergrande a du mal à lever des fonds pour rembourser ses nombreux prêteurs, fournisseurs et investisseurs, les régulateurs avertissant que ses 305 milliards de dollars au Passifs ils pourraient entraîner des risques plus importants pour le système financier du pays s’il ne se stabilise pas.

D’autres préoccupations incluent l’exposition des banques et la détermination des régulateurs à poursuivre les réformes du marché du logement malgré les signes de conséquences néfastes.

Cette tempête se développe dans l’essentiel du nouveau campagne « PROSPÉRITÉ COMMUNE « du président de la Chine, Xi Jinping , qui tente de corriger le problème des inégalités sociales croissantes, l’accès à un logement abordable est un élément clé.

Le gouvernement chinois a évoqué l’idée de mettre en place un taxe foncière résidentielle à l’échelle nationale pour refroidir le marché du logement.

Malgré cela, Evergrande représente aujourd’hui la plus grande menace pour la stabilité économique du pays.

La société peut être autorisée à faire défaut sur certaines obligations ou prêts bancaires, mais Pékin a probablement la capacité d’éviter un effondrement total. Le système financier chinois relativement fermé, les banques d’État et la faiblesse de l’état de droit permettent au gouvernement d’organiser une restructuration pour éviter un effondrement systémique.

Evergrande doit également des logements neufs aux nombreux acheteurs particuliers qui ont payé en tout ou en partie des logements non encore terminés, et qui ont peut-être emprunté pour financer les achats.

Il ne fait aucun doute qu’en plus de l’éventualité d’un éventuel défaut (bien que hautement improbable et profondément lié aux politiques d’impression monétaire), la situation est à l’origine de nombreux troubles sociaux et déjà une certaine charge financière : les blessures s’aggravent dans le tissu socio-économique d’une société déjà fragmentée et avec des inégalités de richesse.