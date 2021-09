Evergrande assiégé met en garde contre les risques de défaut croissants alors que les pressions augmentent

Les gens se rassemblent pour exiger le remboursement des prêts et des produits financiers au siège d’Evergrande, à Shenzhen, dans la province du Guangdong

Le groupe immobilier à court de liquidités China Evergrande Group (3333.HK) a annoncé mardi avoir engagé des conseillers pour examiner ses options financières et a mis en garde contre les risques de défaut face à la chute des ventes immobilières, faisant fortement baisser les prix de ses actions et de ses obligations.

Le géant de l’immobilier s’est efforcé de lever les fonds dont il a besoin pour payer les prêteurs et les fournisseurs, les régulateurs et les marchés financiers craignant qu’une crise ne se répercute sur le système bancaire chinois et ne déclenche potentiellement des troubles sociaux plus larges.

Dans le dernier développement, Evergrande a déclaré que deux de ses filiales n’avaient pas respecté leurs obligations de garantie pour 934 millions de yuans (145 millions de dollars) de produits de gestion de patrimoine émis par des tiers.

Cela pourrait “conduire à un défaut croisé”, ce qui “aurait un effet défavorable significatif sur les activités, les perspectives, la situation financière et les résultats d’exploitation du groupe”, a-t-il déclaré dans un communiqué à la bourse de Hong Kong, sans fournir plus de détails. sur les produits.

Les actions de la société ont chuté à leur plus bas niveau en six ans à Hong Kong mardi et la bourse de Shanghai a interrompu la négociation de ses obligations cotées en raison des fluctuations brutales de son prix.

Evergrande a déclaré avoir nommé Houlihan Lokey et Admiralty Harbour Capital en tant que conseillers financiers conjoints, l’indication la plus claire à ce jour qu’il envisage des options de restructuration, selon les analystes.

Les deux sociétés évalueront la structure du capital du groupe, évalueront sa liquidité, exploreront des solutions pour atténuer le stress de liquidité actuel et trouveront une solution optimale pour toutes les parties prenantes dès que possible.

“L’annonce d’Evergrande marque la première étape d’une restructuration, qui implique généralement soit un retard de paiement des intérêts, aucun paiement d’intérêts ou un retard accompagné de décotes”, a déclaré James Shi, analyste de la dette en difficulté chez le fournisseur d’analyse de crédit Reorg.

Il a ajouté que la liquidation n’aurait lieu que si la restructuration échouait.

Evergrande a déclaré lundi soir que les spéculations en ligne sur la faillite et la restructuration étaient “totalement fausses”.

Cela s’est produit malgré les attentes croissantes des marchés selon lesquelles Evergrande pourrait avoir besoin de se restructurer, après que la Chine a décidé en août que diverses poursuites contre le développeur seraient traitées de manière centralisée à Guangzhou.

Evergrande a déclaré qu’il discutait avec des investisseurs potentiels pour vendre certains de ses actifs, mais n’a fait aucun “progrès important” jusqu’à présent.

La société a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle était en pourparlers pour vendre certains actifs, notamment des participations dans les unités cotées à Hong Kong Evergrande New Energy Vehicle (0708.HK) et Evergrande Property Services (6666.HK).

La pression sur Evergrande – qui a un passif de 1,97 billion de yuans (305 milliards de dollars) – s’est intensifiée ces dernières semaines alors que les craintes quant à sa capacité à rembourser les investisseurs ont déclenché des protestations qui ne manqueront pas de secouer Pékin.

La société a blâmé les « reportages négatifs des médias en cours » pour avoir affaibli la confiance des investisseurs, entraînant une nouvelle baisse des ventes en septembre.

IMPACT PLUS LARGE

Les actions de la société ont chuté de plus de 10 % mardi matin, à leur plus bas niveau depuis décembre 2014. Son spin-off de véhicules électriques coté en bourse a chuté de plus de 23 % et les actions de son unité de gestion immobilière ont chuté de 8 %.

Sur le marché de la dette, les obligations en dollars d’Evergrande de juin 2025 ont chuté de près de 6 cents mardi en fin de matinée à 27 cents, rapportant 58,45%, selon le fournisseur de données financières Duration Finance.

Les mouvements des obligations onshore très illiquides de la société ont été plus erratiques, une obligation négociée en bourse à Shanghai ayant bondi de près de 23% et déclenchant un arrêt des échanges, tandis qu’une autre à Shenzhen a plongé de près de 12%.

Shi de Reorg a déclaré qu’il pourrait y avoir de nouvelles ventes d’obligations si Evergrande faisait défaut, mais que les retombées sur le marché seraient limitées car les risques ont pour la plupart été largement pris en compte.

Les risques les plus importants sont probablement d’ordre social, a-t-il ajouté.

Des investisseurs en colère se sont rassemblés lundi près du siège d’Evergrande à Shenzhen, dans le sud de la Chine, pour exiger que l’entreprise rembourse ses prêts et ses produits financiers.

Les difficultés du développeur pour vendre rapidement des actifs et éviter les défauts de paiement sur ses passifs massifs augmentent le risque de contagion pour d’autres développeurs privés, selon les gestionnaires de fonds et les analystes.

Dans un communiqué publié lundi, elle a déclaré qu’elle était confrontée à des “difficultés sans précédent” mais qu’elle ferait tout son possible pour reprendre le travail et protéger les droits et intérêts légitimes de ses clients.

La dette de la société a été dégradée à plusieurs reprises par les agences de notation ciblant le développeur en raison de ses efforts pour restructurer d’énormes dettes.