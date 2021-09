Evergrande augmente de 27% les rumeurs de post-nationalisation et le marché de la cryptographie en tandem

Le géant chinois de l’immobilier Evergrande a poussé un soupir de soulagement après que la Banque populaire de Chine ait injecté près de 19 milliards de dollars dans le système bancaire hier, dans le but de renflouer le géant de l’immobilier criblé de dettes. Evergrande a un passif de plus de 300 milliards de dollars, ce qui en fait la société immobilière la plus endettée et beaucoup pensent que sa chute pourrait conduire à 2008 comme une crise du marché. Ainsi, un plan de sauvetage de la Chine n’a pas été une grande surprise pour de nombreux experts de Wall Street.

publicité

Les actions Evergrande, qui étaient en baisse continue au cours de la semaine dernière, ont augmenté leurs gains de plus de 27% hier et ont augmenté de 15% sur le marché boursier de Hong Kong au milieu des rumeurs de nationalisation.

*EVERGRANDE SAUT DE 15% A HONG KONG est-ce sur les nouvelles rumeurs de nationalisation? – zerohedge (@zerohedge) 23 septembre 2021

Cependant, le soulagement momentané ne réduit pas l’impact de la crise imminente, car l’entreprise doit payer près de 669 millions de dollars de coupons cette année et les paiements de la dette sont prévus jusqu’en 2024.

Source : ZeroHedge

Malgré les promesses de renflouement de la Chine, certains des plus grands détenteurs d’actions Evergrande en Chine prévoient de vendre l’intégralité de leurs avoirs. Hier, les propriétés chinoises ont vendu près de 109 millions de dollars d’actions Evergrande, même si le cours de l’action de la société a atteint 3 $.

* CHINESE ESTATES A VENDU 108,9 M D’ACTIONS EVERGRANDE À UNE PERTE DE 9,5 G$ HK * LES ESTATES CHINOIS PEUVENT VENDRE TOUTES SES ACTIONS EVERGRANDE RESTANTES ?? – Investing.com (@Investingcom) 23 septembre 2021

Le marché de la crypto s’envole au milieu de la reprise d’Evergrande

Le déclin d’Evergrande et les possibilités de défaut de paiement au cours de la semaine dernière ont entraîné un ralentissement du marché mondial, y compris le marché de la cryptographie. Bitcoin ($BTC) et Ethereum ($ETH) ont perdu des niveaux de support clés lundi, mais la montée en puissance d’Evergrande a aidé le marché de la cryptographie également à se négocier dans le vert. La capitalisation boursière globale de la crypto a atteint près de 2 000 milliards de dollars, gagnant 7 % au cours des dernières 24 heures.

$ BTC a de nouveau récupéré la fourchette de 44 000 $, passant du creux quotidien de 41 883 $ et s’échangeant actuellement à 44 213 $ avec une augmentation de 5 % au cours des dernières 24 heures. Alors que le mois de septembre baissier touche à sa fin, les taureaux BTC cherchent à créer une dynamique de prix jusqu’en octobre. Les experts du marché sont toujours catégoriques sur le prix de 100 000 $ d’ici la fin de l’année.

Source : TradingView

Ethereum ($ ETH) a également retrouvé son niveau clé de 3 000 $ après s’être consolidé autour de la barre des 2 800 $ au cours des trois derniers jours. La deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négocie actuellement à 3 130 $ avec une augmentation de 7% au cours des dernières 24 heures.

Source : TradingView

Mis à part $ BTC et $ ETH, la majorité du marché de la cryptographie s’échangeait en vert avec plusieurs altcoins enregistrant des gains à deux chiffres.

Source : Coin360

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts se situent dans l’adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.