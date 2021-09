Evergrande = EverSCAMMED… pourquoi la contagion de la bombe à dette va se propager à l’échelle mondiale ⋆ .

in

Le fiasco d’Evergrande (« EverSCAMMED ») n’est rien de plus qu’un schéma classique de Bernie Madoff Ponzi impliquant des promoteurs immobiliers et des investisseurs avides qui recherchaient des rendements élevés tout en oubliant l’existence du risque. (Chaque génération, semble-t-il, doit apprendre cette douloureuse leçon à la dure…)

Comme tous les programmes de Ponzi réussis, l’ascension d’Evergrande pour devenir une entreprise mondiale Fortune 500 reposait sur sa découverte un approvisionnement constant de nouveaux drageons pour remettre leur argent comme « investissements » dans le programme Evergrande.

Porté par un flot d’argent d’investissement entrant, Evergrande a produit des « villes fantômes » entières d’immeubles d’appartements à travers la Chine, vendant l’idée ridicule que ces appartements serviraient d’actifs de retraite pour les millions de citoyens chinois qui « ont investi » dans leur construction. Tant que les immeubles continuaient à monter – et que les paiements des obligations étaient effectués à temps – tout le monde se convainquait qu’il devenait riche.

Madoff ne se contente pas de se rouler dans sa tombe… il rit.

Parce que c’est le même scandale Madoff, encore une fois, mais à une échelle nettement plus grande. Le programme Evergrande Ponzi implique au moins 300 milliards de dollars de dette directe, se transformant en une exposition totale potentielle de milliers de milliards de dollars dans le monde (parmi les banques et les investisseurs institutionnels) en raison des instruments d’investissement à effet de levier et de l’effet d’entraînement du non-paiement (c’est-à-dire défaut) .

L’effondrement ne fait que commencer… et la FAKE économie chinoise est en grande difficulté

Les stratagèmes de Ponzi s’effondrent lorsque les gens demandent à être remboursés de leurs « investissements », mais les intrigants ne peuvent pas piéger suffisamment de nouveaux investisseurs pour financer les précédents qui veulent sortir. Comme le rapporte Bloomberg (voir le graphique ci-dessous), Evergrande doit 669 millions de dollars en paiements d’intérêts sur la dette au cours des 3 prochains mois.

Selon des informations récentes en provenance de Chine, il semble que le gouvernement va aider à couvrir les paiements de la dette d’Evergrande aux détenteurs d’obligations locales (c’est-à-dire des institutions en Chine) tout en durcissant les détenteurs d’obligations étrangères.

Il s’agit d’une recette infaillible pour propager le défaut financier à l’échelle internationale :

Un coup d’œil au tableau des titres de créance ci-dessus devrait conduire à la réalisation instantanée que Evergrande va faire défaut… et les détenteurs de dettes étrangères vont être laissés pour compte. Même si le gouvernement chinois couvre tous les investisseurs locaux individuels et leurs WMP (investissements dans les produits de gestion de patrimoine), il est clair que des centaines de milliards de dollars de dette étrangère vont être radiés à un moment donné (probablement bientôt).

Pire encore, Evergrande n’est que la pointe de l’iceberg.

“L’ensemble du marché immobilier chinois est sur des échasses”, a déclaré l’expert en investissement Jim Chanos au Financial Times. « …[A]Tous les développeurs ressemblent à ça. Il y a beaucoup d’Evergrande en Chine – Evergrande se trouve être l’un des plus gros.

Cela signifie Les banques et institutions américaines qui ont investi dans Evergrande vont subir des pertes catastrophiques. Par conséquent, l’effet d’entraînement commence, et les investisseurs non chinois qui ont été exposés à tout cela se retrouvent soudainement incapables d’effectuer leurs propres paiements de dette pour leur propre emprunt à effet de levier.

Pourquoi ne serions-nous pas surpris de découvrir que les banques et les institutions du monde entier empruntaient de l’argent bon marché pour investir à Evergrande où elles pouvaient miser sur des rendements bien plus élevés ? (Où pensez-vous vraiment que va tout l’argent imprimé par la Fed, de toute façon ? Une partie importante est investie par les banques dans des projets à taux d’intérêt plus élevé dans le monde, comme Evergrande.)

Le résultat final est que L’effondrement d’Evergrande déclenchera presque certainement une contagion fiscale. L’implosion de la dette va probablement se propager, et si les régulateurs ne sont pas en mesure de gérer de manière experte l’ampleur de cet effondrement, il pourrait se transformer en une avalanche d’institutions et de banques en faillite dans le monde en 2022.

Ce ne sera pas instantané, bien sûr. Même une avalanche met du temps à prendre de la vitesse et de l’élan. Le premier grand effondrement s’est déclenché et a commencé à se propager, mais un peu comme un tsunami, il voyage presque invisible jusqu’à ce qu’il atteigne des rivages étrangers, à ce moment-là les océans se soulèvent et déversent leurs résultats catastrophiques dans tout ce qui se dresse sur leur chemin.

