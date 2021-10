Evergrande, spreads de crédit et Bitcoin

Visitez l’article original*

Dans cet épisode du podcast « Fed Watch » de Bitcoin Magazine, Christian Keroles et moi avons accueilli Greg Foss dans l’émission pour discuter des nouveaux articles qu’il a écrits sur Bitcoin Magazine à propos d’Evergrande par un professionnel de l’espace de crédit à haut rendement. Nous apprenons à connaître un peu mieux Foss dans celui-ci et discutons non seulement des faits sur Evergrande et du haut rendement, mais aussi de son Canada bien-aimé et de certaines prédictions de l’avenir.

Contagion d’Evergrande

Evergrande est une situation en évolution, nous ne devrions probablement même plus l’appeler Evergrande car il s’est répandu dans tout le secteur financier chinois à haut rendement et a fait vaciller l’ensemble du marché immobilier chinois au bord de l’effondrement. On pourrait l’appeler la crise financière chinoise.

Notre entretien suit les grandes lignes de son article « Les implications macroéconomiques d’Evergrande pour les actifs à risque et le Bitcoin ». Foss a commencé par comparer la taille de la défaillance d’Evergrande à celle de Lehman Brothers. Strictement parlant de la taille du bilan, Evergrande est environ un quart à un tiers de la valeur par défaut de Lehman. C’est considérable, mais ne doit pas déstabiliser l’ensemble du système financier. Foss a souligné que ce qui est plus probable est une contagion ciblée en Chine et dans les marchés émergents.

Foss a souligné que cette crise financière chinoise a déjà affecté les spreads de crédit en Chine au point qu’ils sont évalués comme une dette notée BBB. Si les spreads continuent de s’élargir, la dette de la deuxième économie mondiale pourrait se négocier comme des obligations de pacotille. Les investisseurs devront commencer à se demander, si la Chine est de la camelote, qu’en est-il de tous les autres marchés émergents ? La contagion du crédit va probablement se propager rapidement.

Modèle d’évaluation du Bitcoin

En tant qu’expert en crédit, Foss a un modèle d’évaluation très intéressant pour le bitcoin, sur lequel il a écrit en détail sur Bitcoin Magazine. La base de son modèle est la suivante : « BTC est une assurance sur la dégradation de la qualité du crédit des pays souverains émetteurs de décrets ». Nous avons discuté du bitcoin comme d’une position à volatilité longue, car le bitcoin n’a aucun risque de contrepartie ou de dépréciation.

Ses calculs sont fascinants. Je vous suggère de consulter son article sur Bitcoin Magazine lié ci-dessus où il entre dans les détails, mais il suffit pour ce podcast d’écrire, il calcule la valeur intrinsèque du bitcoin comme les «taux actuels des swaps sur défaillance de crédit (CDS) et le passif total du G-20 nations. » Au fur et à mesure que la qualité du crédit souverain s’estompera dans les années à venir, les écarts de CDS s’élargiront et la valeur du bitcoin en tant qu’assurance sans contrepartie augmentera.