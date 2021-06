“Evermore” de Taylor Swift revient à la première place du Billboard 200

in

Six mois après sa sortie, le neuvième album studio de Taylor Swift, Evermore, est revenu à la première place du palmarès Billboard 200 albums.

« Celui-ci m’a frappé fort », a partagé le chanteur après avoir appris la nouvelle. «Je suis tellement dans mes sentiments (plus que d’habitude!) Sur ce que vous avez tous fait ici pour Evermore. Époustouflé par combien vous vous souciez, et depuis combien de temps nous nous soucions les uns des autres. Costume de cœurCostume de cœurCostume de cœurCostume de cœur Je t’aime tellement.

Le coup de pouce vient après le musicien lauréat d’un Grammy Award établir un nouveau record américain pour les ventes d’albums vinyles d’une semaine avec plus de 40 000 exemplaires vendus. Bien que l’album lui-même soit sorti en décembre 2020, avec une édition de luxe arrivée en janvier 2021, les copies vinyle n’ont été disponibles que le vendredi 28 mai.

Evermore a maintenant passé quatre semaines non consécutives au n ° 1 depuis ses débuts en haut du classement et a valu à Swift ses huit n ° 1 aux États-Unis. Le retour de cette semaine marque la semaine de vente la plus importante de l’année avec l’album déplaçant 192 000 unités d’album équivalentes sur les 202 000 unités complètes, selon MRC Data. La distinction était auparavant détenue par Swift elle-même qui a déplacé 179 000 unités avec Intrépide (version de Taylor) de retour en avril.

Swift a sorti trois albums au cours de la dernière année, et d’autres sont à venir. Le tronçon a commencé avec la sortie surprise de l’album Folklore, lauréat d’un Grammy en juillet dernier. L’album comprenait le single principal “Cardigan” et la collaboration de Bon Iver “Exile”. Evermore a suivi en décembre et a trouvé un hit dans “Willow”, qui a dépassé le Billboard Hot 100 en tant que septième single n ° 1 de Swift.

Swift a également été en train de réenregistrer ses cinq albums antérieurs à Reputation de 2016. Le premier à être sorti était Fearless (Taylor’s Version) qui présentait une version mise à jour des singles à succès “Love Story” et “You Belong With Me”, qui ont tous deux joué un rôle majeur dans le crossover officiel de Swift de la country à la pop grand public à la fin des années 2000.

Swift a pris goût à laisser des indices sur ses prochains mouvements musicaux à ses fans à suivre tout au long de sa carrière. Cela a récemment conduit à la spéculation que l’album de 2014 du chanteur 1989, qui comprenait “Style”, “Wildest Dreams”, “Shake It Off” et “Bad Blood”, parmi d’autres hits et coupes profondes, serait le prochain re- album enregistré à partager depuis Swift.

Le temps nous le dira, bien que Swift ne manque pas de contenu musical et plus que suffisant pour occuper les auditeurs en attendant.

Evermore de Taylor Swift est disponible dès maintenant.