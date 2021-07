Evernote estime que son nouveau plan personnel peut augmenter la productivité de votre lieu de travail

Dans le but d’aider encore plus d’utilisateurs à gérer efficacement leurs flux de travail et à organiser leur vie, Evernote a dévoilé une gamme de nouvelles fonctionnalités et des plans d’abonnement reconditionnés.

Depuis la reconstruction de sa plate-forme en septembre de l’année dernière, l’outil de productivité populaire a fourni un flux constant de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations de produits, notamment le lancement de Home en janvier et la publication de Tasks en accès anticipé en juin.

Maintenant, cependant, Evernote publie officiellement Tasks, ajoutant une intégration de Google Calendar à son service et étendant les capacités de Home.

Le PDG d’Evernote, Ian Small, a expliqué comment ces nouvelles fonctionnalités rapprocheront le service de son objectif de devenir votre cerveau externe dans un article de blog, en ces termes :

« Alors qu’aujourd’hui est une autre étape importante dans la réalisation de notre mission, ensemble, ces nouvelles fonctionnalités et plans représentent un changement plus important : une définition élargie de la valeur fondamentale d’Evernote. Pour tenir notre promesse initiale de devenir votre cerveau externe, nous avançons de manière à vous aider à établir des liens précieux entre les informations, afin que vous voyiez ce que vous voulez, quand vous le voulez et ce que vous devez en faire. Nous continuerons à nous associer à votre processus, en amplifiant votre façon de travailler et en vous aidant à vous concentrer sur ce qui est nécessaire pour atteindre vos objectifs uniques.

Des formules d’abonnement repensées

En plus d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à son service, Evernote a également dévoilé quatre plans d’abonnement repensés dans des packages faciles à comprendre.

Le premier plan repensé, Evernote Personal, est l’offre payante la moins chère pour les utilisateurs individuels et repose sur Evernote Premium comme base. Il comprend des tâches complètes, de nouveaux widgets pour la maison et la possibilité de connecter un compte Google Calendar.

La prochaine étape est Evernote Professional pour les utilisateurs expérimentés qui ont besoin de jongler avec la surcharge d’informations au travail et à la maison. Ce plan ajoute des tâches attribuables, la prise en charge de plusieurs comptes Google Calendar, une personnalisation plus poussée de la maison et de nouvelles capacités de recherche avancées.

Anciennement connu sous le nom d’Evernote Business, Evernote Teams est conçu pour les groupes de personnes au travail qui ont besoin de collaborer et de partager des informations en un seul endroit pratique. Toutes les nouvelles fonctionnalités annoncées par l’entreprise sont incluses dans le plan afin que les équipes puissent immédiatement se mettre au travail.

Enfin, avec Evernote Free, les utilisateurs peuvent se souvenir de tout en leur permettant de collecter et de gérer toutes leurs informations importantes. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un forfait premium, il continuera d’intégrer des expériences intelligentes et personnalisées qui aident les nouveaux utilisateurs à s’intégrer rapidement tandis que les utilisateurs existants peuvent faire encore plus.