Evernote lance la fonctionnalité Tâches sur iOS et Mac pour vous aider à augmenter votre productivité

Evernote est un leader dans l’espace d’organisation des notes depuis plus d’une décennie et aujourd’hui, le logiciel, y compris les applications iOS et Mac, fait le saut tant attendu dans la gestion des tâches. Commençant à être déployée aujourd’hui en version bêta, la nouvelle intégration de Tasks propose des dates d’échéance, des rappels, des alertes, des indicateurs, etc.

Evernote a annoncé le lancement de Tasks dans deux articles de blog aujourd’hui, mettant en évidence son mantra « Se souvenir de tout » et notant que cela ne suffit plus.

alors que des millions de clients comme vous ont adopté la vision plus large d’Evernote, vous nous avez montré que « Se souvenir de tout » ne suffit plus. Se souvenir n’est qu’une partie de la gestion d’un flot quotidien d’informations. Vous avez également des priorités à gérer, des actions à accomplir et des décisions à prendre. Une extension du cerveau devrait vous aider avec toutes ces choses.

Les tâches sont techniquement lancées en accès anticipé, mais commencent à être déployées pour tous les utilisateurs exécutant les dernières mises à jour logicielles Evernote. Evernote admet que la fonctionnalité a mis du temps à arriver et qu’elle a reçu de nombreux commentaires sur la prise en charge de la gestion des tâches.

L’ajout de tâches à Evernote est un changement majeur dans la portée, mais cela ne devrait pas surprendre. Après tout, plus de 40 % d’entre vous comptent déjà sur Evernote pour suivre leurs tâches, vous rappeler quand faire les choses et gérer votre charge de travail. Et beaucoup d’entre vous nous ont dit que vous envisageriez d’utiliser Evernote pour la gestion des tâches si seulement nous avions un meilleur support pour cela. Pendant longtemps, vous avez dû trouver vos propres moyens inventifs pour représenter votre processus dans Evernote. Il est temps pour une meilleure façon.

Fonctionnalités d’Evernote Tasks :

Rationalisez les flux de travail. Lorsque les notes et les tâches cohabitent, il n’est pas nécessaire de décider du contenu des notes par rapport à un gestionnaire de tâches ou à une liste de tâches. Sachez ce qui doit être fait chaque jour et pourquoi. Fixez des délais et recevez des rappels pour que les bonnes tâches apparaissent au bon moment. Utilisez des alertes pour éviter que des tâches ne se perdent dans le remaniement quotidien, même lorsqu’Evernote n’est pas utilisé. Signalez ce qui est important afin que les efforts puissent se concentrer sur ce qui compte le plus. Obtenez une vue résumée de chaque tâche ou une vue d’ensemble du contexte complet d’un projet. Travaillez à votre façon. Conçus pour s’adapter à des styles de travail uniques, les utilisateurs peuvent trier les tâches par note, date d’échéance ou statut signalé, et utiliser des filtres pour voir les informations. Obtenez les modifications apportées aux tâches mises à jour instantanément dans chaque vue et sur chaque appareil.

Evernote indique que l’accès anticipé à Tasks devrait être pleinement déployé au cours des “semaines à venir”. Et le lancement officiel de la fonctionnalité fera ses débuts “plus tard cette année”.

La société dit également “Veuillez noter que certaines fonctionnalités seront limitées à des plans Evernote spécifiques lorsque Tasks sera officiellement publié.”

Découvrez la nouvelle fonctionnalité dans la vidéo ci-dessous avec plus de détails sur le blog d’Evernote.

