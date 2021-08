Everson Griffen appelant Kirk Cousins ​​“ cul ” permet une réunion maladroite des Vikings

Everson Griffen est devenu l’un des visages des Vikings du Minnesota après que l’équipe l’a sélectionné au quatrième tour du repêchage de la NFL 2010. L’ailier défensif est devenu l’un des passeurs les plus redoutés de la NFL au cours de ses 10 saisons avec la franchise, amassant 74,5 sacs de carrière en violet et blanc et étant nommé quatre fois au Pro Bowl.

Griffen a quitté les Vikings pour la première fois de sa carrière lorsqu’il a renoncé à son contrat après la saison 2019 et a passé l’année dernière avec les Cowboys de Dallas et les Lions de Detroit. Maintenant, il est de retour : Griffen a signé avec les Vikings lundi pour aider à renforcer la ligne défensive. Il a eu six sacs la saison dernière et devrait encore avoir de bonnes années dans le réservoir à 33 ans.

Bien que le retour de Griffen au Minnesota soit une histoire de bien-être pour l’équipe, ce sera également un peu gênant. Pourquoi? Parce que plus tôt cette année, Griffen est allé sur Twitter et a qualifié le quart-arrière des Vikings Kirk Cousins ​​de “cul”.

Maintenant, Griffen se sent mal à ce sujet. Alors qu’il rejoint les Vikings, il prévoit de s’excuser auprès de Cousins ​​pour l’avoir traité de “cul”.

Everson Griffen a déclaré qu’il prévoyait de s’excuser auprès de Kirk Cousins, Mike Zimmer et Rick Spielman pour une série de tweets insultants qu’il avait envoyés plus tôt cette intersaison. “Je m’approprie pleinement cela”, a déclaré Griffen. « Je dois encore parler à Kirk et m’excuser auprès de lui à ce sujet. – Courtney Cronin (@CourtneyRCronin) 23 août 2021

Griffen a supprimé les tweets peu de temps après les avoir envoyés. Bien sûr, Internet n’oublie jamais, surtout lorsque vous appelez Kirk Cousins ​​« cul”.

Voici les tweets originaux de Griffen, qui ont été capturés par les fans avant d’être supprimés.

Griffen s’est excusé sur Twitter peu de temps après avoir fait ces commentaires.

Appeler Cousins ​​« cul » est un peu trop. Depuis qu’il a rejoint le Minnesota en 2018, Cousins ​​a lancé 91 touchés pour 29 interceptions tout en complétant 69% de ses passes. Le succès d’équipe n’a tout simplement pas vraiment suivi pour le Minnesota depuis son arrivée de Washington. Au cours des trois saisons de Cousins ​​avec l’équipe, les Vikings ont une fiche de 25-22-1 avec une seule participation aux séries éliminatoires.

Cousins ​​a fait la une des journaux depuis son retour au camp d’entraînement cette saison en faisant des commentaires curieux sur Covid-19. Cousins, qui n’est pas vacciné, a déclaré qu’il avait pensé à mettre du plexiglas autour de lui dans le centre d’entraînement de l’équipe après avoir été exclu de la recherche des contacts plus tôt dans le camp.

Cousins ​​est un solide partant de la NFL à tous points de vue, mais il a toujours eu du mal à respecter son noble contrat au Minnesota. Est-ce que ça fait de lui un « cul » ? Ses coéquipiers l’ont apparemment pensé à un moment donné. Cela va rendre l’introduction inconfortable alors que Griffen rejoindra l’équipe.